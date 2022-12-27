Обрати стиглі солодкі мандарини можна, просто добре до них придивившись

Секрет розкрито — природа сама підкаже, які фрукти будуть смачнішими

У багатьох людей запах мандаринів асоціюється з новорічними святами. Зіпсувати ідеальну картину можуть лише кислі фрукти. Часом на вигляд мандаринка наче й стигла і запашна, а от смаком потішити, на жаль, не може.

Завжди обирати стиглі солодкі мандарини вдасться, якщо знати, на що звертати увагу. Розпізнати смачні фрукти можна за певними зовнішніми ознаками, передає ТСН.

На що звернути увагу, щоб вибрати солодкий мандарин

Насамперед увагу звертають на колір — стиглий і солодкий мандарин матиме насичений помаранчевий колір. Жовтий і зеленуватий колір, а тим більше блідий вказує на те, що мандарин, найімовірніше, виявиться кислим. За формою стиглий мандарин буде наближатись до ідеального кола. Добре придивіться і до шкірки фрукта — у солодкого мандарина шкірка товста, а у кислого — тоненька. На вагу солодкий добре дозрілий мандарин важчий за кислий. Щоб зрозуміти, який брати, візьміть якийсь зеленуватий (точно нестиглий) мандарин і той, що вам більше до вподоби, і порівняйте їхню вагу. Приємний цитрусовий аромат підкаже, що плід, скоріше всього, стиглий та соковитий. Стиглий, соковитий мандарин на дотик м’який та пружний. Однак треба уникати занадто м’яких екземплярів.

Отже, краще вибирайте мандарини інтенсивного оранжевого кольору з товстенькою шкіркою. Віддавайте перевагу тяжчим фруктам правильної форми з приємним "святковим" ароматом.

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