Тільки не в жестяній банці: як вибрати якісну червону ікру на святковий стіл

Кухар назвав головні критерії, про які важливо пам’ятати, купуючи червону ікру на Новий рік

Напередодні новорічних дат багато хто почав робити закупівлі продуктів для святкового меню. Один із головних інгредієнтів вечері на Новий рік – червона ікра, одна баночка якої цього року коштуватиме українцям приблизно 280 грн. Дуже важливо не натрапити на підробку та вибрати смачний і якісний продукт.

Як розповідає кухар із 10-річним стажем Юрій Ковриженко у коментарі СТБ, при виборі червоної ікри на святковий стіл є низка основних критеріїв. Вони стосуються як зовнішнього вигляду самої ікри, так і тари, у якій вона зберігається.

За словами кухаря, є щонайменше чотири важливі правила при виборі смачної та якісної червоної ікри на святковий стіл у Новий рік.

По-перше, зверніть увагу на дату, вказану на упаковці. Так, лосось йде на нерест із липня по вересень. Тому якщо в даті виробництва зазначені ці місяці, то швидше за все посол і консервація виготовлялися зі свіжої, а не замороженої ікри.

Яку червону ікру купувати не можна

По-друге, має значення тара, у якій міститься червона ікра. Кухар не рекомендує купувати ікру в бляшанці. За словами Ковриженка, у такого продукту якість завжди нижча. Крім того, у такій ємності ви не зможете подивитися на ікринки, щоб візуально оцінити їхній стан. Тоді в якій тарі має бути червона ікра? Найкраще купувати ікру у склі, оскільки від нього немає окислення, якщо порівнювати з металом.

По-третє, гарна альтернатива – заморожена ікра. Багато хто воліє купувати червону ікру на вагу, і кухар підтверджує, що в цьому немає нічого поганого. Як зазначив Ковриженко, заморозка майже не впливає на якість ікри. Тож якщо ви замислювалися над питанням, чи можна купувати заморожену червону ікру, то сміливо закуповуйте на святковий стіл цей делікатес на вагу.

Який колір і розмір має бути у гарної червоної ікри

По-четверте, слід приділити увагу візуальним характеристикам продукту, тобто подивитися на розмір і колір ікринок. Кухар радить брати ікру середнього розміру. Важливо, щоб ікринки були прозорими, а не каламутними. Що стосується смакових якостей, то ікра більш насиченого червоного кольору має більше гіркоти. Якщо ви бачите дрібну ікру, то перед вами ікра форелі. Але найсмачніша червона ікра, за словами кухаря, у горбуші та кети. Ви легко її знайдете по великих ікринках оранжевого кольору.

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