Як легко відмити скотч зі скла і його не подряпати: дійсно ефективні засоби

Розповідаємо також про горе-лайфхаки, від яких краще відмовитися, щоб не зіпсувати скло

Для збереження цілісності вікон ще в лютому-березні українці почали масово заклеювали їх скотчем. Хтось уже давно здер його й помив вікна, а хтось вирішив це зробити тілько-но зараз — напередодні Нового року 2023.

Якщо ви саме збираєтеся зайнятися генеральним прибиранням і якраз роздумуєте, чим би це відмити вікна від скотчу, маємо кілька корисних порад. Лайфхаками, які допоможуть очистити скло й при цьому його не подряпати, діляться Факти life. Пропонуємо аж 5 варіантів вирішення проблеми — на ваш вибір.

Рослинна олія

Потрібно взяти спонжі або вату, змочити їх в олії і протерти клей, що лишився від скотчу. Через 15-20 хв сліди клею стануть набагато м’якшими і їх можна буде видалити ганчіркою або сухою губкою.

Зауважимо, що підійде будь-яка олія — навіть ефірна. Головне, щоб це були саме рослинні жири.

Розчинники

Це може бути ацетон (можна взяти, наприклад, рідину для зняття лаку), бензин або уайт-спірит (такий зазвичай залишається після ремонтів, коли ви щось фарбували). Для роботи з такими розчинниками обов’язково слід відчинити вікна, адже вони мають дуже різкий хімічний запах.

Після того як змиєте клей розчинником, ретельно промийте вікна водою. І ще один важливий момент – розчинник може зіпсувати пластиковий профіль, тому проводьте такі роботи дуже обережно.

Нашатирний спирт

Таким засобом можна відмити не лише скотч від скла, а й пластикові рами від забруднень. Але не забувайте, що спирт має різкий запах і під час роботи знову ж таки потрібно буде відчинити вікно, щоб у приміщенні був доступ до свіжого повітря.

Розчин соди

Соду потрібно розвести водою до утворення густого розчину. Після цього наберіть трохи розчину на губку і потріть місце, де залишилися сліди від скотчу. На завершення просто протріть скло водою.

Гумка

Якщо ви оберете цей спосіб, то приготуйтеся, що часу доведеться витратити трохи більше. Відтирати сліди від скотчу на склі звичайною канцелярською гумкою доведеться довго, та якщо ви нікуди не поспішаєте… Словом, спосіб надійний.

Що не можна використовувати для відмивання скотчу зі скла

Не можна використовувати абразивні порошки і металеві щітки. Скло ви, звісно, відмиєте, але отримаєте нову — значно серйознішу проблему: на ньому залишаться глибокі подряпини, які буде помітно навіть неозброєним оком. Також не варто використовувати занадто їдкі лужні або кислотні засоби.

Крім того, є ще одне правило: матове скло краще не намагатися відчистити ацетоном та іншими розчинниками. Набагато краще буде скористатися у такому випадку спецзасобами.

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