Дивіться на зябра та очі: як вибрати якісну червону рибу на Новий рік

Щоб страви з червоною рибою вийшли смачними, важливо знайти якісний стейк

Напередодні Нового року багато родин вже почали робити закупівлі продуктів. Якщо ви хочете подати гостям смачні закуски з червоною рибою, підійдіть до покупки цього інгредієнта з уважністю. Важливо вибрати не яскравий і симпатичний зовні стейк, а насамперед якісний.

Є кілька основних критеріїв вибору гарної червоної риби на Новий рік. Визначити зіпсовану рибу можна навіть візуально, якщо подивитися на низку характеристик. Звертайте увагу на колір, очі, зябра і не тільки, пише портал smachno.ua.

Свіжа червона риба зазвичай не має стороннього запаху. Що стосується кольору гарної червоної риби, то зябра повинні бути яскраво червоними та вологими, луска – насиченого кольору і без грудок слизу.

Крім того, спробуйте натиснути пальцем на рибу: якщо стейк якісний, він швидко повернеться у вихідне положення. Свіжа риба завжди пружна.

Яку червону рибу купувати не можна

Якщо вибрати неякісну червону рибу, то є ризик отруїтися. Тому зверніть увагу на так звані стопи при купівлі делікатесу. Стейки червоної риби надто яскравого, щільного та однорідного кольору мають штучне походження. На натуральній рибі можуть бути помітні світліші прожилки, це нормально. Мутні очі у риби ще один привід не купувати такий продукт, як і сірі, коричневі та зелені зябра.

Додамо, що найчастіше на Новий рік купують лосось, форель, горбушу та сьомгу. Остання — найдорожчий і жирний з делікатесів. Сьомга — велика риба, у якої темна шкірка і світло-рожева жирна м’якіть. Форель – риба зі світлою шкірою та серединою насиченого кольору. Якщо на рибі чорні цятки і пагорб на спині, то перед вами горбуша, вона вважається дієтичною і не кусається в ціні.

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