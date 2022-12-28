Знадобиться всього кілька хвилин: найпростіший спосіб, як відбілити шви між плиткою у ванній

Усі "інгредієнти" для мийного можна знайти на своїй кухні

Ванна кімната – це місце в будинку, де накопичується найбільша кількість вологи, від чого шви між плитками стають сірими та непривабливими. У них також може завестися пліснява, як боротися з якою ми вже писали раніше. Щоб повернути швам початковий вигляд, не потрібно робити ремонт або купувати дорогі мийні, адже все, що вам потрібно для чищення, є на кухні.

Як повідомляє prostoway, є простий, але дуже ефективний спосіб, який допоможе відбілити шви між плиткою у ванній, за кілька хвилин. Після такої простої процедури ваша ванна буде сяяти чистотою.

Як відбілити шви між плиткою у ванній

Приготуйте спеціальний мийний розчин: на 1,5 л води візьміть половину склянки соди, 70 мл лимонного соку і чверть склянки оцту. Все ретельно перемішайте, а потім щіткою промийте цією сумішшю всі шви. Результат не забариться.

Відзначимо, що працювати з цим розчином потрібно лише у гумових рукавичках. Будьте обережними, щоб суміш не роз’їла вам руки.

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