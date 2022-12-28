Як під'єднати смартфон до телевізора: усі можливі способи та інструкція
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Це можна зробити через Wi-Fi, Blutooth, USB або інші спеціальні шнури — загалом є 8 способів
Сучасні телевізори мають безліч корисних функцій та переваг. Якщо раніше їх купували, аби переглядати телевізійні програми та фільми з касет чи дисків, то нинішні моделі теликів дозволяють і в ігри пограти, і YouTube чи якийсь фільми прямо з Інтернету переглянути. Однак справжнім проривом вважається можливість підключати до телевізора смартфон. Тепер — при створенні пари — користувач може переглядати контент з телефону не на маленькому екрані, а на величезному дисплеї з 4К розширенням.
Під'єднати свій гаджет до телевізора дуже просто. Причому є аж 8 різних способів як це зробити, інформують Факти ICTV.
Способи підключення
Підключити телефон до телевізора можна дротовим або ж бездротовим способом. Загалом існує 8 варіантів, як створити пару:
- через Bluetooth;
- через Wi-Fi;
- за допомогою USB-кабелю;
- за допомогою набору стандартів DLNA;
- через Miracast;
- за допомогою Chromecast;
- через AirPlay;
- за допомогою HDMI.
Способи підключення також залежать від моделі телефона та операційної системи: iOS чи Android. Це означає, що одні смартфони можна підключати будь-яким із вищевказаних способів, а інші — лише деякими.
Найпоширенішими та найзручнішими варіантами підключення є Bluetooth, Wi-Fi, за допомогою USB-кабелю та HDMI. Про них і розповімо у цій статті.
Підключаємось до телевізора через Wi-Fi
- Відкрийте головне меню телевізора та перейдіть у Налаштування.
- Увімкніть функцію Wi-Fi Direct.
- Тепер перейдіть у налаштування свого смартфона та зайдіть у вкладку Wi-Fi.
- Там знайдіть спосіб підключення через Wi-Fi Direct (на Android цей пункт може розміщуватися в розширених налаштуваннях), але зауважте, що всі операційні системи смартфонів та інтерфейс відрізняються, тому у вас ця функція може бути в іншому місці.
Коли ви увімкнете функцію Wi-Fi Direct і на смартфоні, і на телевізорі, почнеться сканування. У списку доступних пристроїв зʼявиться ТБ, на якому Direct уже увімкнений та готовий до створення пари. Тепер виконайте підключення, а на смартфоні використовуйте меню "Надіслати", аби поділитися даними з телевізором.
Як підключити смартфон до телевізора через Bluetooth
Для з'єднання через Bluetooth потрібен телевізор, на якому встановлена така функція. Перевіряється це у мережевих налаштуваннях.
- Якщо телевізор підтримує Bluetooth, то увімкніть його та знайдіть пункт "Вибір пристрою". Має відкритися вікно зі списком доступних девайсів.
- Увімкніть на смартфоні Bluetooth, а на телевізорі натисніть "Пошук".
- Якщо все зроблено правильно, на екрані телевізора з’явиться повідомлення про успішне сполучення з телефоном. Якщо ж з першого разу з’єднатися не вдалося, повторіть спробу.
Зауважимо, що деякі моделі телевізорів та смартфонів оснащені несумісними версіями Bluetooth. У такому разі вам доведеться обрати інший спосіб підключення (через Wi-Fi або USB-кабель).
Підключаємо телефон до телевізора за допомогою USB-кабелю
Це можна зробити з будь-яким смартфоном, що має операційну систему Android, Windows Phone, Chrome OS чи iOS, а на вашому телевізорі має бути розʼєм USB.
- Щоб почати сполучення, візьміть USB-кабель та з’єднайте з обома пристроями (вони мають бути увімкненими).
- Візьміть пульт від телевізора та знайдіть кнопку AV.
- Після цього натисніть клавішу Input (або Source). Те саме можна зробити через інтерфейс операційної системи ТБ — нам необхідно перейти в меню вибору джерела сигналу і перемкнутися на USB-порт (Source).
- Тепер на телефоні має з’явитися прохання підтвердити дію. Натисніть "Підтвердити".
Після підключення, на екрані TV з’явиться робочий стіл смартфона з усіма папками і додатками. Для навігації використовуйте стандартний пульт дистанційного керування.
Підключення через HDMI
Пам’ятайте, що для такого підключення спершу треба обрати кабель, сумісний з вашим телефоном. Наприклад, якщо ви користуєтесь iPhone, то потрібен HDMI-кабель з роз’ємом Lightning, а для Android — USB-C або microUSB.
- Спершу з’єднайте смартфон з плазмою за допомогою кабелю.
- Зайдіть в меню телевізора та змініть джерело сигналу на HDMI.
Вже за кілька секунд на екрані TV має з’явитися робочий стіл смартфона.
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