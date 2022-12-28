Як під'єднати смартфон до телевізора: усі можливі способи та інструкція

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
Автор
Підключитися до TV зі смартфона дуже просто Новина оновлена 28 грудня 2022, 13:38
Підключитися до TV зі смартфона дуже просто. Фото www.lg.com

Це можна зробити через Wi-Fi, Blutooth, USB або інші спеціальні шнури — загалом є 8 способів

Сучасні телевізори мають безліч корисних функцій та переваг. Якщо раніше їх купували, аби переглядати телевізійні програми та фільми з касет чи дисків, то нинішні моделі теликів дозволяють і в ігри пограти, і YouTube чи якийсь фільми прямо з Інтернету переглянути. Однак справжнім проривом вважається можливість підключати до телевізора смартфон. Тепер — при створенні пари — користувач може переглядати контент з телефону не на маленькому екрані, а на величезному дисплеї з 4К розширенням.

Під'єднати свій гаджет до телевізора дуже просто. Причому є аж 8 різних способів як це зробити, інформують Факти ICTV.

Способи підключення

Підключити телефон до телевізора можна дротовим або ж бездротовим способом. Загалом існує 8 варіантів, як створити пару:

  1. через Bluetooth;
  2. через Wi-Fi;
  3. за допомогою USB-кабелю;
  4. за допомогою набору стандартів DLNA;
  5. через Miracast;
  6. за допомогою Chromecast;
  7. через AirPlay;
  8. за допомогою HDMI.

Способи підключення також залежать від моделі телефона та операційної системи: iOS чи Android. Це означає, що одні смартфони можна підключати будь-яким із вищевказаних способів, а інші — лише деякими.

Найпоширенішими та найзручнішими варіантами підключення є Bluetooth, Wi-Fi, за допомогою USB-кабелю та HDMI. Про них і розповімо у цій статті.

Підключаємось до телевізора через Wi-Fi

  1. Відкрийте головне меню телевізора та перейдіть у Налаштування.
  2. Увімкніть функцію Wi-Fi Direct.
  3. Тепер перейдіть у налаштування свого смартфона та зайдіть у вкладку Wi-Fi.
  4. Там знайдіть спосіб підключення через Wi-Fi Direct (на Android цей пункт може розміщуватися в розширених налаштуваннях), але зауважте, що всі операційні системи смартфонів та інтерфейс відрізняються, тому у вас ця функція може бути в іншому місці.

Коли ви увімкнете функцію Wi-Fi Direct і на смартфоні, і на телевізорі, почнеться сканування. У списку доступних пристроїв зʼявиться ТБ, на якому Direct уже увімкнений та готовий до створення пари. Тепер виконайте підключення, а на смартфоні використовуйте меню "Надіслати", аби поділитися даними з телевізором.

Як підключити смартфон до телевізора через Bluetooth

Для з'єднання через Bluetooth потрібен телевізор, на якому встановлена така функція. Перевіряється це у мережевих налаштуваннях.

  1. Якщо телевізор підтримує Bluetooth, то увімкніть його та знайдіть пункт "Вибір пристрою". Має відкритися вікно зі списком доступних девайсів.
  2. Увімкніть на смартфоні Bluetooth, а на телевізорі натисніть "Пошук".
  3. Якщо все зроблено правильно, на екрані телевізора з’явиться повідомлення про успішне сполучення з телефоном. Якщо ж з першого разу з’єднатися не вдалося, повторіть спробу.

Зауважимо, що деякі моделі телевізорів та смартфонів оснащені несумісними версіями Bluetooth. У такому разі вам доведеться обрати інший спосіб підключення (через Wi-Fi або USB-кабель).

Підключаємо телефон до телевізора за допомогою USB-кабелю

Це можна зробити з будь-яким смартфоном, що має операційну систему Android, Windows Phone, Chrome OS чи iOS, а на вашому телевізорі має бути розʼєм USB.

  1. Щоб почати сполучення, візьміть USB-кабель та з’єднайте з обома пристроями (вони мають бути увімкненими).
  2. Візьміть пульт від телевізора та знайдіть кнопку AV.
  3. Після цього натисніть клавішу Input (або Source). Те саме можна зробити через інтерфейс операційної системи ТБ — нам необхідно перейти в меню вибору джерела сигналу і перемкнутися на USB-порт (Source).
  4. Тепер на телефоні має з’явитися прохання підтвердити дію. Натисніть "Підтвердити".

Після підключення, на екрані TV з’явиться робочий стіл смартфона з усіма папками і додатками. Для навігації використовуйте стандартний пульт дистанційного керування.

Підключення через HDMI

Пам’ятайте, що для такого підключення спершу треба обрати кабель, сумісний з вашим телефоном. Наприклад, якщо ви користуєтесь iPhone, то потрібен HDMI-кабель з роз’ємом Lightning, а для Android — USB-C або microUSB.

  1. Спершу з’єднайте смартфон з плазмою за допомогою кабелю.
  2. Зайдіть в меню телевізора та змініть джерело сигналу на HDMI.

Вже за кілька секунд на екрані TV має з’явитися робочий стіл смартфона.

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#Смартфон #Телевізор #Телефон #Розумна техніка