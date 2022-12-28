Як під'єднати смартфон до телевізора: усі можливі способи та інструкція

Це можна зробити через Wi-Fi, Blutooth, USB або інші спеціальні шнури — загалом є 8 способів

Сучасні телевізори мають безліч корисних функцій та переваг. Якщо раніше їх купували, аби переглядати телевізійні програми та фільми з касет чи дисків, то нинішні моделі теликів дозволяють і в ігри пограти, і YouTube чи якийсь фільми прямо з Інтернету переглянути. Однак справжнім проривом вважається можливість підключати до телевізора смартфон. Тепер — при створенні пари — користувач може переглядати контент з телефону не на маленькому екрані, а на величезному дисплеї з 4К розширенням.

Під'єднати свій гаджет до телевізора дуже просто. Причому є аж 8 різних способів як це зробити, інформують Факти ICTV.

Способи підключення

Підключити телефон до телевізора можна дротовим або ж бездротовим способом. Загалом існує 8 варіантів, як створити пару:

через Bluetooth; через Wi-Fi; за допомогою USB-кабелю; за допомогою набору стандартів DLNA; через Miracast; за допомогою Chromecast; через AirPlay; за допомогою HDMI.

Способи підключення також залежать від моделі телефона та операційної системи: iOS чи Android. Це означає, що одні смартфони можна підключати будь-яким із вищевказаних способів, а інші — лише деякими.

Найпоширенішими та найзручнішими варіантами підключення є Bluetooth, Wi-Fi, за допомогою USB-кабелю та HDMI. Про них і розповімо у цій статті.

Підключаємось до телевізора через Wi-Fi

Відкрийте головне меню телевізора та перейдіть у Налаштування. Увімкніть функцію Wi-Fi Direct. Тепер перейдіть у налаштування свого смартфона та зайдіть у вкладку Wi-Fi. Там знайдіть спосіб підключення через Wi-Fi Direct (на Android цей пункт може розміщуватися в розширених налаштуваннях), але зауважте, що всі операційні системи смартфонів та інтерфейс відрізняються, тому у вас ця функція може бути в іншому місці.

Коли ви увімкнете функцію Wi-Fi Direct і на смартфоні, і на телевізорі, почнеться сканування. У списку доступних пристроїв зʼявиться ТБ, на якому Direct уже увімкнений та готовий до створення пари. Тепер виконайте підключення, а на смартфоні використовуйте меню "Надіслати", аби поділитися даними з телевізором.

Як підключити смартфон до телевізора через Bluetooth

Для з'єднання через Bluetooth потрібен телевізор, на якому встановлена така функція. Перевіряється це у мережевих налаштуваннях.

Якщо телевізор підтримує Bluetooth, то увімкніть його та знайдіть пункт "Вибір пристрою". Має відкритися вікно зі списком доступних девайсів. Увімкніть на смартфоні Bluetooth, а на телевізорі натисніть "Пошук". Якщо все зроблено правильно, на екрані телевізора з’явиться повідомлення про успішне сполучення з телефоном. Якщо ж з першого разу з’єднатися не вдалося, повторіть спробу.

Зауважимо, що деякі моделі телевізорів та смартфонів оснащені несумісними версіями Bluetooth. У такому разі вам доведеться обрати інший спосіб підключення (через Wi-Fi або USB-кабель).

Підключаємо телефон до телевізора за допомогою USB-кабелю

Це можна зробити з будь-яким смартфоном, що має операційну систему Android, Windows Phone, Chrome OS чи iOS, а на вашому телевізорі має бути розʼєм USB.

Щоб почати сполучення, візьміть USB-кабель та з’єднайте з обома пристроями (вони мають бути увімкненими). Візьміть пульт від телевізора та знайдіть кнопку AV. Після цього натисніть клавішу Input (або Source). Те саме можна зробити через інтерфейс операційної системи ТБ — нам необхідно перейти в меню вибору джерела сигналу і перемкнутися на USB-порт (Source). Тепер на телефоні має з’явитися прохання підтвердити дію. Натисніть "Підтвердити".

Після підключення, на екрані TV з’явиться робочий стіл смартфона з усіма папками і додатками. Для навігації використовуйте стандартний пульт дистанційного керування.

Підключення через HDMI

Пам’ятайте, що для такого підключення спершу треба обрати кабель, сумісний з вашим телефоном. Наприклад, якщо ви користуєтесь iPhone, то потрібен HDMI-кабель з роз’ємом Lightning, а для Android — USB-C або microUSB.

Спершу з’єднайте смартфон з плазмою за допомогою кабелю. Зайдіть в меню телевізора та змініть джерело сигналу на HDMI.

Вже за кілька секунд на екрані TV має з’явитися робочий стіл смартфона.

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