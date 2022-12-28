Не лимонна кислота і навіть не сода: названо засіб, який відмиє пожовклу ванну за 15 хв
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Ви дуже здивуєтеся, чим саме можна виправити ситуацію
Напередодні Нового року 2023 багато господинь взялися за генеральне прибирання у домі. Звісно ж, навести лад треба і в ванній кімнаті. Лишати без уваги не варто і саму ванну.
Якщо сантехніка пожовтіла, не поспішайте закидати її содою чи лимонною кислотою або бігти у магазин за спеціальною "хімією". Є набагато простіший і делікатніший спосіб відновити покриття. Про нього розповідає pixelinform.
Чим відмити ванну — найпростіший спосіб
Виявляється, що впоратися з проблемою допоможе звичайний шампунь для волосся. Він не менш ефективний, ніж розчин із содою чи лимонною кислотою.
Працює це так: трохи шампуню наносять на губку, добре втирають його у поверхню ванни і залишають на 15-20 хв. Після цього залишається тільки змити засіб, щоб прибрати сліди від нальоту.
Утім, є одне АЛЕ: такий спосіб ефективний, якщо ви регулярно чистите сантехніку. Від дуже давніх забруднень, які накопичувалися роками, шампунь не врятує. В такому разі доведеться усе ж скористатися спеціальними хімічними засобами для догляду за ванною.
Раніше ми розповідали, у яких місцях ванної кімнати найбрудніше — наш список вас здивує. Проводячи прибирання у ванній, не забудьте почистити й ці речі.