Чим потрібно протерти тканину, щоб прибрати пляму від помади: спритний трюк

Якщо дещо зробити із забрудненою помадою тканиною перед пранням, це суттєво полегшить чищення

У період свят ймовірність забруднити речі збільшується в рази, чи то слід від вина на скатертині, чи то пляма від помади на новій сорочці чоловіка. Однак іноді прибрати небажані забруднення з виробів дуже просто за допомогою підручних засобів. Головне, діяти якнайшвидше і не дозволити речовині вбратися в волокна тканини.

Видалити пляму від помади на комірі або лляних серветках допоможе один простий, але дієвий лайфхак, пише видання Irish Examiner. Вам лише потрібно провернути спритний трюк перед тим, як закинути виріб у барабан пральної машини. Знадобиться звичайний кубик льоду.

Як прибрати пляму від помади? Вам потрібно зробити кілька елементарних маніпуляцій:

Протріть тканину, забруднену помадою, кубиком льоду, щоб заморозити косметичний засіб.

Видаліть помаду, акуратно зіскребаючи ножем.

Потім випріть тканину як завжди в пральній машині та дайте їй висохнути на повітрі. Крім того, ця техніка також ефективно працює із воском свічки, який, можливо, розплавився на святкову скатертину.

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