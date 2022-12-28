Як зробити осушувач своїми руками: вдалі лайфхаки проти вологості та конденсату в будинку

Боротися з підвищеним рівнем вологості в оселі допоможуть недорогі предмети побуту

У холодну пору року в будинках може виникати пліснява, яка з’являється через надто високий рівень вологості, вогкості або конденсату на вікнах. Тож треба виключити ці причини. Якщо покупка спеціального обладнання для осушення повітря обійдеться дорого, то можна вдатися до альтернатив з підручних засобів.

Про два вдалих лайфхаки проти конденсації та вологості пише видання Express. Такий собі осушувач можна легко зробити із звичайних предметів, використовуючи як ключові інгредієнти кухонну сіль або наповнювач для котячого лотка.

І сіль, і наповнювач для котячого туалету здатні вбирати вологу з повітря, й обидва досить дешеві, особливо перша. Щоб зробити соляну пастку для вологи, просто наповніть контейнер сіллю на кілька сантиметрів. Потім залиште "осушувач" у вологому місці, наприклад, біля вікна.

Щоб зробити пастку з наповнювача для котячого туалету, проробіть такі кроки: наповніть колготки або панчохи наповнювачем для котячого туалету, зав’яжіть їх і залиште там, де може накопичуватися волога.

Періодично перевіряйте, наскільки наповнилися вологою саморобні пристрої та змінюйте наповнення, щоб осушувачі працювали ефективно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш ефективно поглинає вологу на підвіконні інший підручний продукт. Проти конденсату чудово працює харчова сода.