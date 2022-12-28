Чим обприскати новорічну ялинку, щоб не обсипалися голки: геніальний лайфхак

Є кілька важливих правил догляду за новорічним деревом

Щоб ялинка простояла до Нового року та не зав’яла, важливо не лише вибрати правильне місце для розміщення святкового дерева. За ялинкою потрібно доглядати: "поїти" і "годувати". А щоб у новорічної красуні не обсипалися голки, використовуйте спеціальний продукт.

Як розповів фахівець із різдвяних ялинок Марк Роуф виданню Express, невеликі правила допоможуть зберегти свіжість та красу живої ялинки. Простий лайфхак з одним популярним газованим напоєм запобігатиме занадто швидкому обсипанню хвої.

Ялинка сприйнятлива до тепла і може швидше скидати голки у теплому приміщенні. Пам’ятайте, що дерево не любить спеку, тому встановлюйте його в найбільш прохолодній кімнаті будинку і якнайдалі від джерел тепла (батарей або підлоги з підігрівом).

Крім того, не забувайте поливати новорічне дерево. Можна придбати підставку для різдвяної ялинки із вбудованим резервуаром для води та щодня доливати свіжу рідину. Експерт каже, що краще "перепоїти", ніж "недопоїти" святкову красуню.

Лайфхак, щоб ялинка простояла довше

Більше того, варто пам’ятати і про підживлення ялинки. Звучить дивно, але для цього знадобиться лимонад. Газований напій продовжить свіжість дерева, оскільки цукор у ньому забезпечує їжу та харчування, а вода – зволоження.

Ще ви можете зробити своє власне домашнє підживлення для ялинки з таких інгредієнтів: 1 ч. л. цукру, 1 ст. л. оцту на 1 л води. Ретельно перемішайте та обприскуйте розчином гілки. Експерт пояснив, що цукор забезпечує поживні речовини, а оцет робить воду трохи кислішою, що може допомогти уповільнити зростання бактерій.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою підручних інгредієнтів убезпечити новорічну ялинку від кота.