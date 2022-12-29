Навіщо класти туалетний папір у шафу: трюки, які вирішать одну з головних побутових проблем

Зменшити вологість або запобігти появі плісняви можна без дорогих спецзасобів

Засоби, які є у вас під рукою в оселі, здатні допомогти у вирішенні побутових проблем часом навіть краще, ніж дорога "хімія". Наприклад, вирішити проблему із зайвою вологістю та появою плісняви можуть два простих трюки.

Багато господинь вдаються до різних засобів, як народних, так і хімічних, щоб позбутися надокучливої та шкідливої для здоров’я цвілі, проте її появу можна попередити, використовуючи трюк з медичною маскою та туалетним папером. Про це пише cpykami.

Як попередити появу плісняви

Натираємо приблизно 1 ст. л. господарського мила, з’єднуємо з 2 ст. л. солі. Відрізаємо край у медичної маски — утворюється кишенька. Всередину пересипаємо мило та сіль. Зав’язуємо. Підвішуємо у шафі.

Як вирішити проблему із зайвою вологістю

У місцях, де, наприклад, зберігаються рушники, просто кладемо рулон туалетного паперу, можна ароматизованого. В цьому випадку і вологість буде зменшена, і з’явиться приємний аромат.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати чорну плісняву в пральній машинці.