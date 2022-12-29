Допоможе як тепло, так і холод: три прості способи видалити залишки свічки із посуду

Воскові та парафінові свічки зараз найпопулярніші, тому ми підібрали кілька простих способів, як прибрати їхні залишки з усіляких ємностей

На сьогодні українцям часто доводиться запалювати вдома свічки. Хтось їх купує, а хтось робить самостійно. Однак у будь-якому разі, якщо ваша свічка зроблена з воску чи парафіну, час від часу вам точно доводиться вигадувати, як прибрати ті його частини, які намертво прикипіли до скла.

Насправді все дуже просто — є щонайменше три способи з легкістю позбутися від залишків свічки на стінках посуду. Ефективними порадами на всі випадки життя ділиться МЕТА.

Окріп допоможе позбутися як залишків воску, так і цілих свічок, які розплавилися й прилипли до банки чи склянки. Якщо у вас залишився невеликий залишок свічки у ємності, залийте його окропом і залиште на деякий час. Гаряча вода не тільки розм'якшить віск, а й виштовхне його нагору. Після цього обережно злийте гарячу воду і протріть стінки посуду серветкою, щоб забрати зайвий віск. Фен. Розігрійте посуд за допомогою фена, щоб розтопити віск. Зібрати віск можна дерев'яною чи пластиковою паличкою, а невеликі залишки можна прибрати навіть звичайною серветкою. Холод. Якщо на вашій ємності залишилося багато воску, не варто мучитися годинами, розігріваючи його весь — достатньо поставити посудину в морозильник або ненадовго винести на вулицю, якщо там мороз. Вистачить 30 хв на холоді. Після цього віск можна легко зішкребти ножем.

Раніше ми розповідали, чим можна замінити свічки під час блекауту — це найпростіші та найбільш бюджетні варіанти. А ще — як зробити так звану "вічну свічку", яка горітиме в рази довше, ніж звичайні.