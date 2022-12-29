Скатертина переживе будь-яку святкову вечерю: який засіб за секунди виводить жирну пляму

Якщо діяти швидко, то чищення скатертини значно спроститься

Під час новорічних дат багато хто стикається з так званими святковими плямами. Особливо часто брудниться скатертина, на яку потрапляють залишки салатів або жирні бризки від м’яса. Однак один недорогий інгредієнт швидко вирішить проблеми із забрудненою тканиною та поверне їй колишній гарний вигляд.

Як пише видання Irish Examiner, знадобиться дуже простий, але неймовірно ефективний лайфхак. Він допоможе прибрати жирну пляму зі скатертини за лічені хвилини. Все, що вам знадобиться, це спирт і вода.

Жир може швидко забруднити одяг та столові серветки, особливо за обіднім столом під час зустрічі Нового року. Але якщо оперативно застосувати низку елементарних маніпуляцій із забрудненням, вироби будуть врятовані. Так, спирт та тепла вода миттєво очистять сліди від жиру на тій самій скатертині.

Що потрібно зробити, щоб видалити жирну пляму з тканини:

Протріть пляму розчином спирту та теплої води і дайте йому вбратися протягом 15 хвилин.

Перед тим, як випрати річ у пральній машині у звичайному режимі, утріть у пляму невелику кількість мила. Вуаля – пляма буде видалена.

Раніше "Телеграф" розповідав, що часто на столових серветках можуть залишатись сліди від косметики. Однак ефективний лайфхак швидко видалить плями помади на будь-якому матеріалі.