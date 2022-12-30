Всього один продукт позбавить вас від мошок на кухні: найпростіший лайфхак

Просте прибирання не допоможе позбутися комах

Мошки — це неприємна проблема не тільки в літню пору, але і в будь-яку пору року. А надто сильно відчувається ця "проблема" саме на кухні. Щобільше, розмножуються вони чи не зі швидкістю звуку. Якщо ви проґавили той момент, коли парочка комах перетворилася на рій, не поспішайте скуповувати різні аерозолі, порошки або інші засоби, адже можна впоратися з проблемою за допомогою народних методів.

Як зазначає портал "Смачно+", щоб позбавитися настирливих "гостей" на кухні, просте прибирання вже не допоможе. Зробити щось її звичайно потрібно, особливий час приділивши увагу всім вологим місцям. Також варто викинути або прибрати по шафах все, що може гнити або пліснявіти, адже це тільки "ласощі" для мошок.

Як позбавитися від мошок на кухні

Перевірений лайфхак, який допоможе вигнати комах з вашої кухні – це використання всього одного популярного продукту. На додаток, у вас буде навіть вибір, адже по суті можна використовувати два овочі. І це хрін та часник.

Що робити: дрібно наріжте овочі і розкладіть на ті місця, де мешкають дрозофіли. Такої "ароматерапії" вони точно не витримають.

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