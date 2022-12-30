Що насипати на тканину, щоб прибрати пляму від вина: найпростіший лайфхак

Щоб позбавитися винних плям, головне діяти швидко

У період свят ми стикаємося з різними плямами на скатертинах, одязі чи столових серветках. Часто гості проливають алкоголь, який не так просто відтерти. Однак навіть насичене червоне вино миттєво видаляється з тканини, якщо знати один спритний лайфхак.

Простий, але ефективний спосіб позбавлення плям вина на скатертині та інших поверхнях розповідає видання Irish Examiner. При цьому вам не доведеться витрачатися на дорогі мімічні засоби, а насамперед врятують ситуацію доступні предмети побуту.

Так, червоне вино часто стає причиною плям на тканині, особливо під час зимових свят. Хитрість, яка не дасть пляму глибоко всотатися у волокна тканини, полягає в тому, щоб діяти негайно.

По-перше, не тріть пляму, так як це призведе до її подальшого проникнення в тканину, і не сушіть феном. Тепло може допомогти тільки пляму закріпиться на матеріалі. Тому слід обробити забруднення, перш ніж сушити.

Що потрібно робити, щоб усунути пляму від вина: візьміть будь-яку суху порошкоподібну речовину і рясно нанесіть на пляму. Це може бути кухонна сіль, харчова сода, сухий мильний порошок, тальк або навіть наповнювач для котячого туалету. Будь-який з цих продуктів поглине більшу частину рідини і запобігає її подальшому вбиранню. Залишіть засіб на плямі на кілька хвилин. Це саме собою може видалити пляму, але якщо ні, змочіть тканину кип’яченою водою.

Раніше "Телеграф" писав, який несподіваний трюк допоможе відтерти зі скатертини жир.