Як освіжити запрані білі речі: засіб, з яким ви забудете про жовті плями

Ваші речі знову будуть такими ж білими, якими були тільки після покупки

Білі речі – це завжди стильно, модно та актуально, але водночас це і дуже багато проблем. З такими речами варто бути дуже обережними, адже кожне прання робить їх все більш жовтуватими, а також на них можуть з’явитися стійкі плями. Раніше ми вже писали про те, як зберегти колір одягу при пранні, а в цьому матеріалі йтиметься про те, як освіжити білі речі.

Відзначимо відразу, що ніякої дорогої хімії вам купувати не доведеться, проте в аптеку потрібно буде заглянути. Щоб повернути колишню білизну вашим речам, виперіть їх у машинці з порошком, перекисом та нашатирем, повідомляє Ukr.Media. Ви забудете про жовті плями назавжди.

Як повернути білизну запраним речам

У лоток пральної машинки висипте порошок, додайте 100 мл перекису водню 3% (це 1 флакончик) і 100 мл нашатирного спирту. Запустіть цикл прання. Зачекайте, поки речі просочаться водою і нагріються (бажано прати за температури 60 градусів), а потім натисніть на паузу.

Залиште всі "на паузі" на пів години, а потім знову відновіть цикл прання. Не бійтеся, жодної шкоди машинці не буде. Після висушіть і пропрасуйте свої речі.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно покласти в пральну машинку, щоб очистити її до блиску і витягнути весь бруд одним махом.