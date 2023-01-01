П'ять способів надійно закріпити одяг на вішаку, щоб він не спадав і не м'явся

Дуже прості та ефективні способи зберегти попрасовані речі у гарному в вигляді

Правильне зберігання одягу — річ дуже важлива. Кожна господиня повинна не тільки знати, як його випрати і попрасувати, а й вміти зробити так, щоб після цього одяг можна було просто дістати з шафи, одягнути й піти, куди потрібно.

Однак часто буває так, що речі сповзають з вішака, падають і мнуться. Тоді, виходь, усі попередні зусилля були марними. Щоб не потрапити у таку халепу, Ukr.Media пропонує кілька ідей, як надійно закріпити одяг на вішаку. Ці 5 хитрих трюків обов’язково стануть вам у нагоді.

Текстильна гумка

Нею треба обмотати вішалку з двох сторін. Коли спеціальна гумка опиниться на кутах, можна сміливо вішати плаття та інші предмети гардероба, на яких є бретельки. Конструкція виходить досить міцна.

Клубок ниток і спиці

Якщо ви маєте навички в'язання, то такий трюк вас точно порадує. Плечики треба обв’язати об'ємною ажурною в'язкою. Таким чином ви створите "перешкоду" одежині й вона добре триматиметься.

Клей

Для цього лайфхака потрібен клейовий пістолет. За його допомогою на краї вішака наноситься кілька крапель клею, які й утримуватимуть одяг на потрібному місці. Для надійності такого "обмежувача" зверху можна розташувати великі стрази. Так речі більше не спадатимуть.

Тканина

Якщо плічка дерев'яні чи пластмасові, то можна зробити викрійку по їх контуру, зшити і прикрасити декоративними елементами (за бажання). Тільки обирайте не слизький матеріал — шовк та атлас для такого трюку точно не підходять.

Шнурки та стрічки

Таким матеріалом треба обв’язати краї вішалки. Використовуються для цього товсті нитки й шнурки, адже вони надійніші та краще зможуть утримувати речі.

Раніше ми розповідали, як прати одяг, щоб він не вицвітав. Для цього вам знадобиться усього одна доступна річ, яка є на кожній кухні. Такий лайфхак врятує насамперед темні речі та джинси.