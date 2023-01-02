Від вапняного нальоту на крані не залишиться сліду: геніальний 30-хвилинний лайфхак

На допомогу в очищенні крана прийдуть підручні продукти

Вапняний наліт на ваших кранах та інших побутових приладах може завдавати незручностей. Причиною його утворення часто є тверда вода. І якщо очистити від накипу чайник допоможе лимон, то првиести до ладу змішувач теж можна без хімічних засобів.

Позбутися стійкого вапняного нальоту на кранах у ванній та на кухні допоможе один простий лайфхак, передає видання Express. Прибрати накип із основи ваших кранів або носика можна за допомогою інгредієнта, який, підозрюємо, є у вашому будинку. Йдеться про оцет.

Вапняний наліт являє собою непривабливі тверді відкладення. Однак їх здатна зруйнувати оцтова кислота.

Що потрібно робити, щоб прибрати вапняний наліт із крана:

Прикріпіть просочену оцтом тканину до крана еластичною стрічкою. Якщо забруднення стійкі, час від часу стискайте тканину, щоб випустити більше рідини на кран.

Залишіть приблизно на півгодини.

Промийте.

Оцет є безпечним для більшості типів кранів, але краще протестувати речовину на невеликій ділянці, перш ніж приступати до очищення. Так ви переконаєтеся, що не пошкодите побутовий прилад. Також варто відмовитися від використання оцту на поверхнях із золотим або хромованим покриттям.

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