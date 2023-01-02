Навіщо засипати пральний порошок у пилотяг: лайфхак, який дивує

Порошок можна використовувати не лише під час прання

Пилотяг вже давно витіснив віник і став практично універсальним помічником по будинку. Однак, якщо ви думали, що він годиться тільки для підмітання або збирання пилу, то це зовсім не так. Наприклад , у поєднанні з пральним порошком пилотяг стає практично освіжувачем повітря.

Пилотяг набагато швидше прибирає бруд та пил у будинку, проте без допоміжних засобів він не здатний нівелювати неприємний запах. У таких випадках на допомогу приходить звичайний пральний порошок, пише prostoway.

Навіщо додавати пральний порошок у пилотяг

Все просто: пральний порошок допоможе позбавитися неприємного запаху під час прибирання у квартирі. Візьміть невелику кількість і засипте в контейнер пилотягу. Щоб не переборщити, засипайте дві столові ложки порошку.

Після такого прибирання у квартирі витатимуть лише приємні аромати. Зазначимо, порошок потрібно засипати тільки в чистий пилозбірник.

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