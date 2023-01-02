На що обов’язково слід звернути увагу, купуючи дешевий смартфон: ця річ відповідає за безпеку ваших даних

Часто буває, що добре "нафаршировані" телефони виявляються не такими вже й вигідними для покупця

У період новорічно-різдвяних свят багато мережевих магазинів пропонують знижки на техніку. І щоразу на розпродажах присутні дешеві смартфони — переважно це бюджетні лінійки, які вже трохи застаріли, але готові деякий час гарно на вас попрацювати.

Однак пам’ятайте, що орієнтуватися лише на низьку ціну, купуючи новий смартфон, не варто. Навіть якщо вас не цікавить об’єм пам’яті гаджета, скільки у ньому камер та мегапікселів, ширина екрана та інші подібні штуки, все одно є одна обов’язкова річ, на яку слід звернути увагу. Про що йдеться, розповідає itechua.com.

Смартфони – це не просто обладнання, тут зберігаються ваші дані

Кожен смартфон складається не тільки з апаратного забезпечення (процесор, батарея, камера тощо), але й з програмного. За його обслуговування та підтримку відповідальність несе більшою мірою виробник, однак політика підтримки та оновлень у різних виробників дуже відрізняються.

Деякі компанії пропонують оновлення програмного забезпечення для своїх пристроїв протягом кількох років, а також обіцяють регулярні виправлення безпеки, щоб смартфони завжди були в курсі останніх оновлень. Тоді як інші майже не дбають про безпеку своїх пристроїв.

Купуючи телефон, переконайтеся, що він отримує оновлення

Без регулярних оновлень ПЗ та виправлень смартфон відразу стає загрозою для безпеки ваших даних, а значить, і для вас. У такому разі телефон стає більш доступним для шкідливих програм, які можуть отримати доступ до всіх ваших даних: фотографій, контактів у телефонній книзі і навіть банківських реквізитів. Тож, купуючи новий смартфон, ви повинні переконатися не тільки у тому, що пристрій продають за дійсно вигідною ціною, а й у тому, що ви отримаєте програмну підтримку на запланований час його використання.

Чато йдеться про підтримку строком 1 рік. Від таких смартфонів краще триматися якомога далі.

Краще обирати телефон з більш тривалою гарантією — наприклад, 3-5 років. Переважно такі пропонують всесвітньовідомі виробники Samsung та Google, а останнім часом ще й Xiaomi. Подумали про безпеку користувачів і в Oppo.

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