Замість прання ви просто полощете речі у бруді: помилка, якої припускається більшість господинь

Одна поширена помилка призводить до того, що після прання речі лишаються такими ж брудними, лишень мокрими

Складаючи брудні речі у барабан пральної машинки, ми сподіваємося дістати їх чистими і пахучими. Бо так і має бути. Однак трапляється, що через незнання деяких нюансів після циклу прання господиня витягує практично такий же забруднений одяг — тільки мокрий.

Найчастіша помилка, якої припускається багато людей, полягає у неправильному підході до сортування речей, які ви збираєтеся прати. Наприклад, коли йдеться про завантаження усього підряд — від кухонних рушників і шкарпеток, до постільної білизни та штанів. Експерти наголошують, що так робити не варто, передає pixelinform.

Що не так із завантаженням у пралку "усього підряд"

Нюанс у тому, що у всіх цих речей різні види забруднень. Кухонні рушники – це жир, постільна білизна – пил, клітини шкіри й волосся, а штани та шкарпетки – вуличний бруд. Усі ці категорії потрібно прати за різних температур і режимів.

Виняток — ситуації, коли речі майже чисті. Лише в такому разі задля економії їх можна покласти у барабан всі разом. Але й тоді далеко не останню роль відіграє температурний режим.

Отже, щоб одяг після прання у машинці був чистим, завжди розділяйте речі за типом забруднення. Жирні плями краще відперуться при температурі 60 градусів і більше, а звичайний хатній пил можна прибрати і при температурі до 45 градусів (особливо, якщо йдеться про постіль з кольоровими принтами). Якщо ж вам треба випрати джинси, то температура повинна бути не вище 40 градусів, а оберти віджиму – максимум 800.

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