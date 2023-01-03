Можете викинути вантуз на смітник: як прочистити труби за 10 хвилин лише з одним засобом

Розчинити жир у сифоні можна за допомогою простого трюку

Видалити жир, що накопичився у сифоні раковини, і прочистити труби буває важко. Нерідко не допомагають вирішити проблему навіть дорогі засоби побутової хімії.

Однак вихід є, і він досить бюджетний. Відмінно розчинити жир можна за допомогою простого трюку, доступний кожному, пише cpykami. Для цього не знадобиться нічого, окрім одного інгредієнта – прального порошку. Розписану нижчу процедуру варто робити час від часу, щоб надалі не погіршити ситуацію. Тому і вантуз вам більше не знадобиться!

Як видалити жир у сифоні

У злив раковини засипаємо склянку порошку (підійде найдешевший). Проливаємо гарячою водою протягом 10 секунд. Потім чекаємо 5-10 хвилин, знову проливаємо, але вже протягом 2-3 хвилин.

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