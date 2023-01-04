Більше ніяких сліз: "дідівський" спосіб, як нарізати їдку цибулю

Ось що потрібно зробити з їдкою цибулею, щоб вона не різала очі

Напевно, кожну господиню хоч раз та й доводив до сліз під час готування звичайну цибулю. Начебто просто відмовтеся від цього овочу, і проблема зникне сама собою, проте цибуля — це обов’язковий інгредієнт багатьох страв, наприклад для маринування оселедця. Що ж робити?

Виявляється, проблема вирішується досить просто, пише портал "Смачно+". Щоб під час нарізування цибулі, запах, що виділяється, не виїдав очі, потрібно використовувати старовинну "дідівську" хитрість. Завдяки їй готування буде тільки на радість.

Як нарізати цибулю без сліз

Все, що вам потрібно – це звичайна парафінова свічка. Засвітіть її і поставте поруч із обробною дошкою. Це окислить сірку і вона не різатиме очі, через що ви зазвичай і заливаєтеся сльозами.

Також варто пам’ятати, що основне "джерело їдкості" — це корінець цибулі, тому нарізати його бажано в останню чергу. Краще почніть із верхівки, де сірки знаходиться набагато менше і вона в рази слабше дратує слизову.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна замаринувати цибулю, щоб потім використовувати її для приготування салатів. Зазначимо, що мариновану цибулю за цим рецептом можна зберігати у холодильнику кілька днів.