Як павербанк може нашкодити телефону та зіпсувати його батарею

Речі, на які обов’язково слід звернути увагу, обираючи портативну зарядку

Павербанк нині — річ практично незамінна. Якщо раніше його потребували лише ті, хто часто їздить у відрядження чи просто подорожує, то зараз такий зовнішній акумулятор знайдеться чи не в кожному домі. Часом і не один, адже від деяких видів павербанків можна заряджати навіть ноутбук.

Однак мало хто знає, що така помічна річ може становити небезпеку для смартфона. Виявляється, портативний зарядний пристрій може зіпсувати батарею телефона. Як цього уникнути, розповідає foxnews.

Небезпека павербанків для телефона

Неправильно підібрані характеристики пристрою

Найперше, що потрібно знати: щоб не зіпсувати акумулятор смартфона, треба вибирати павербанк, який відповідає характеристикам вашого мобільного пристрою. Тут є два основні параметри: вихідна напруга (V, вольти) та сила струму (А, ампери). Параметри вихідної напруги у павербанку і на "рідній" зарядці до смартфона повинні збігатися. А о сила струму визначає швидкість заряджання пристрою і вказує на сумісність з тими чи іншими гаджетами. До роз'єму з силою струму 1 А варто під’єднувати смартфони, тоді як планшет вимагає струму в 1,5–2 А, а iPad — 2,1 А. Якщо ви оберете непідходящу модель павербанка, є високий ризик зіпсувати власний телефон.

Спеціальний запобіжник

Експерти кажуть, що павербанк повинен мати захист від перезарядки. Якщо ж його немає, то пристрій треба використовувати дуже акуратно: щойно батарея смартфона підходитиме до верхнього значення зарядки, портативний зарядний пристрій варто відключити. Ігноруючи цю пораду, ви ризикуєте швидко зіпсувати акумулятор смартфона через перегрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому на деяких телефонах не можна використовувати швидку зарядку. Недотримання цього правила теж може призвести до псування акумулятора смартфона та інших непередбачуваних наслідків.