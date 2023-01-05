Що поставити на підвіконня, щоб не накопичувався конденсат: вікна будуть сухими

Якщо проблему з конденсатом запустити, то це може призвести до плісняви

У холодну пору року у багатьох будинках на вікнах може накопичуватися конденсат. Підвищений рівень вологості несе ризик виникнення плісняви. Однак кілька натуральних засобів вирішать ці неприємні проблеми, і не йдеться про осушувач повітря.

Позбутися конденсату на вікнах у будинку допоможуть прості лайфхаки, пише видання Express. Важливо, що не доведеться витрачатися на дорогу хімію, адже вам знадобляться лише доручені інгредієнти. Ймовірно, сіль, сода та оцет легко знайдуться на вашій кухні.

Спосіб №1: сода проти конденсату

Ви можете використовувати харчову соду для осушення кімнати з високим рівнем вологості. Просто наповніть невелику миску харчовою содою та поставте її на підвіконня. Згодом ви помітите, що харчова сода твердне, поглинаючи вологу. Коли це станеться, ви повинні замінити її на свіжу харчову соду.

Спосіб №2: трюк із сіллю

Замість харчової соди ви також можете використовувати кам’яну сіль для природного запобігання утворенню конденсату. Просто поставте миску або ємність із сіллю на підвіконня та заміняйте її кожні пару днів.

Спосіб №3: оцет проти плісняви

Оцет — чудове рішення для видалення цвілі, яка вже утворилася у вашому будинку через конденсат. Перелийте оцет у пульверизатор, розбавте водою та розпорошіть на забруднення. Залишіть на годину, почистіть та протріть тканиною.

Додамо, що рекомендується витирати конденсат з вікон щоранку. Відмінно підійде для цього тканина з мікрофібри. Проста маніпуляція запобігає надмірній вогкості та плісняві. Крім того, за можливості відкривайте вікно, щоб покращити вентиляцію у будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, який трюк допоможе убезпечити пластикове вікно від утворення конденсату вранці.