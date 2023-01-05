Одна сода не впорається: який засіб допоможе прибрати неприємний запах у холодильнику

Запахи їжі можуть змішатися і створити в холодильнику сморід

У холодильнику іноді може утворюватися неприємний запах. Особливо якщо у свята в ньому міститься багато готових страв, аромати яких поєднуються один з одним. Та й в умовах відключення електрики деякі продукти можуть зіпсуватися і смердіти.

Декілька простих лайфхаків допоможуть позбутися неприємного запаху в холодильнику, пише Express. Багато хто для вирішення цієї проблеми використовує харчову соду, але в комбінації з деякими іншими інгредієнтами вона спрацює набагато ефективніше.

Щоб поглинути запахи у холодильнику, помістіть туди відкриту коробку з харчовою содою. Можна насипати харчову соду на тарілку, щоб збільшити площу поверхні. Харчова сода вбере неприємні запахи приблизно за три дні, після чого ваш холодильник буде пахнути чистотою.

Якщо ви шукаєте швидке вирішення проблеми, спробуйте використовувати кавову гущу або каву в гранулах. Просто помістіть одну чашку меленої кави в миску або на тарілку і залиште в холодильнику без кришки. Одного або двох днів має бути достатньо, щоб замаскувати запахи, доки харчова сода їх поглинає.

Для більш солодкого аромату ви також можете спробувати замочити ватяні кульки у ванільній есенції та залишити їх у невеликому контейнері.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому губки для миття посуду різного кольору та яку і для чого рекомендується застосовувати.