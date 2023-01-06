Всього один копійчаний засіб і ручки газової плити знову сяятимуть чистотою: що роблять досвідчені домогосподарки

Очистити ручки на кухонній плиті набагато легше, ніж ви вважаєте

Ручки газової плити — це одне з найслабших місць на кухні, адже вони завжди брудняться. Якими б ви не були обережними та акуратними, ручки все одно брудняться. При чому відбувається це миттєво, а от, щоб відмити їх, на жаль, потрібно набагато більше часу. І ми знаємо, як це зробити.

Досвідчені домогосподарки вже давно знайшли чудовий метод збирання на кухні, який працює на 100%, пише портал "Смачно+". Виявляється, нічого складного немає, і потрібно буде лише один мийний засіб.

Чим відмити ручки кухонної плити від жиру та бруду

Добре, якщо знімні ручки, адже так їх очистити буде набагато простіше, проте на тому ж місці це також можна зробити. Можливо, це дуже не дуже зручно, але результат в обох випадках буде. Що ж потрібно робити?

1 варіант — акуратно зніміть ручки та замочіть у розчині господарського мила. Візьміть приблизно дві столові ложки тертого бруска на літр гарячої води. Замочіть ручки на годину чи дві. Після старою зубною щіткою видаліть всі забруднення, промийте водою і просушіть. Потім можна повернути ручки на місце.

— акуратно зніміть ручки та замочіть у розчині господарського мила. Візьміть приблизно дві столові ложки тертого бруска на літр гарячої води. Замочіть ручки на годину чи дві. Після старою зубною щіткою видаліть всі забруднення, промийте водою і просушіть. Потім можна повернути ручки на місце. 2 варіант — ті ж маніпуляції можна виконати і на плиті, якщо ручки не знімаються. У такому разі вам допоможе меланінова губка. Після миття не забудьте витерти всі елементи досуха.

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