Що додати у воду, щоб швидко зняти наліт зі столових приборів: робочий лайфхак від господинь

Столове начиння можна зробити ідеально чистим, не витрачаючи на це багато часу та енергії

На новорічно-різдвяні свята заведено ходити у гості. Господарі дому зазвичай накривають пишний стіл і дістають найкращі свої сервізи. келихи та столові прибори. Однак, щоб вам раптом не довелося червоніти, краще заздалегідь обдивитися свій посуд та столове приладдя і в разі потреби — привести його до ладу.

Якщо ви помітили на ложках і виделках наліт, не переймайтеся — виправити це дуже просто. Вам знадобиться всього пів години та декілька підручних засобів, які знайдуться на кожній кухні, інформує patrioty.org.ua.

Як швидко та ефективно очистити від нальоту ложки й виделки

Для ефективного очищення, аби бруд вимився навіть із дрібних візерунків, потрібно усі прибори помістити у глибоку ємність, залити гарячою водою, додати звичайну харчову соду і лимонну кислоту та залишити так на 30 хв. Коли цей час мине, дістаньте все і промийте гарячою водою.

Важливо, що в такому разі вам не треба нічого терти, шкребти чи проварювати. Тому цей лайфхак називають одним із найпростіших.

До речі, для профілактики можна раз у місяць полоскати виделки та ложки таким розчин, навіть не замочуючи їх. Так вони будуть ідеально чистими постійно і радуватимуть своїм блиском.

Раніше ми розповідали, чому губки для миття посуду роблять кольоровими. Виявляється, це зовсім не маркетинговий хід, а спроба виробників допомогти господиням ефективніше прибирати бруд із різних поверхонь.