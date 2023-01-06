Як дізнатися, чи прослуховують ваш телефон: ознаки, які вказують на стороннє втручання

Прослуховування може бути однією з причин, чому телефон швидко "сідає"

З появою сучасних смартфонів та інтернету люди усе менше спілкуються за допомогою звичайних телефонних дзвінків. Пояснити це дуже просто — набагато легше написати іншій людині у месенджер чи навіть надіслати їй голосове повідомлення, аніж відволікатися на звичайний дзвінок та очікувати, доки абонент візьме слухавку.

Утім, це зовсім не значить, що наші мобільні телефони тепер захищені від прослуховування. Ваші приватні розмови усе ще можуть бути почуті сторонніми людьми. Перевірити, чи не прослуховується ваш смартфон, можна за допомогою кількох простих трюків, повідомляє "ЖЖУК".

Як саме можуть прослуховувати ваш телефон

Підключення до SS7. Подібним методом найчастіше користуються зловмисники та хакери. Прослуховування здійснюється через номер абонента, на який надсилається спеціальний запит SRI4SM. У відповідь на подібне повідомлення надходить міжнародний ідентифікатор абонента, а також адреса комутатора мобільного оператора. Отримані дані зловмисники заносять до білінгової системи, отримуючи таким чином повний доступ до розмов людини. Використання лінії СОРМ. Таку систему використовують багато операторів зв'язку на вимогу правоохоронців. Застосування спеціальних програм. На ринку хакерського ПЗ можна придбати спеціальний додаток, який прослуховуватиме телефон певної людини. Потрапити у подібну пастку дуже просто — достатньо встановити троянську програму, яка непомітно збиратиме всю вашу інформацію.

Ознаки прослуховування вашого телефону

А ось три основні ознаки, які можуть свідчити про прослуховування вашого смартфона:

1 — Підвищений нагрів та швидкий розряд батареї

На сучасному пристрої встановлено безліч програм, які витрачають дорогоцінний заряд акумулятора. Однак, якщо телефон просто лежав певний час із вимкненим інтернетом і закритими фоновими програмами, а на дотик — теплий чи навіть гарячий, це серйозний сигнал про роботу троянського ПЗ.

2 — Часті збої та помилки

В операційній системі Android іноді можуть траплятися невеликі помилки, але коли це відбувається з явною регулярністю, варто насторожитися. Телефон не повинен мимовільно вимикатися, перезавантажуватися або скидати налаштування і виклики без видимих ​​причин. Якщо це відбувається, то є імовірність, що ведеться прослуховування смартфона.

3 — Сторонні звуки під час розмов

Якщо під час розмови ви почули сторонні шуми чи перешкоди, а ні ви, ні інший абонент нічого при цьому не робили, варто задуматися про можливе прослуховування пристрою. А якщо ще й чути сторонні голоси, то підстав сумніватися у прослуховуванні не лишається.

Як перевірити смартфон на прослуховування — спеціальні комбінації

За допомогою загальних ознак не завжди можна зрозуміти, що ваші розмови потрапляють до сторонніх людей. Краще впевнитися у цьому, використовувати спеціальні коди та комбінації для перевірки.

Перевірити телефон на прослуховування дозволяють спеціальні комбінації USSD. Їх потрібно вводити в поле набору номера, а потім натискати по значку виклику. Ось основні комбінації:

*#62# — так ви можете з'ясувати, на який номер переадресовується інформація. У пункті ""Голосовий зв'язок" буде вказаний конкретний номер, на який переадресовуються дзвінки. Якщо ніякого номера немає, значить мобільний телефон не прослуховується.

— так ви можете з'ясувати, на який номер переадресовується інформація. У пункті ""Голосовий зв'язок" буде вказаний конкретний номер, на який переадресовуються дзвінки. Якщо ніякого номера немає, значить мобільний телефон не прослуховується. *#21# — допомагає з'ясувати, чи увімкнено на вашому гаджеті переадресацію дзвінків і текстових повідомлень на інший номер телефону. Актуально як для Android, так і для iPhone. У вікні повинна з'явитися інформація, що вказує на вимкнену переадресацію. Якщо ж дзвінки передаються комусь, є імовірність, що ваш телефон прослуховується.

— допомагає з'ясувати, чи увімкнено на вашому гаджеті переадресацію дзвінків і текстових повідомлень на інший номер телефону. Актуально як для Android, так і для iPhone. У вікні повинна з'явитися інформація, що вказує на вимкнену переадресацію. Якщо ж дзвінки передаються комусь, є імовірність, що ваш телефон прослуховується. *#33# — допоможе дізнатися, чи варто блокувати функції SMS, MMS, а також про внесення номерів телефону в чорний список.

— допоможе дізнатися, чи варто блокувати функції SMS, MMS, а також про внесення номерів телефону в чорний список. *777# — комбінація для перевірки та відключення прослуховування від певного оператора стільникового зв'язку в Україні (Vodafone, Київстар, Lifecell). Введіть цей код у поле набору номера та натисніть на кнопку здійснення виклику. За кілька секунд на екрані з’явиться інформація про поточний баланс, а також операторське меню. У ньому зверніть увагу на пункти, пов'язані з переадресацією дзвінків.

Якщо всі вищевказані рішення не дають вам впевненості, можна звернутися безпосередньо до вашого оператора мобільного зв'язку. Компанія, скоріше всього, має спеціальне обладнання, що дозволяє перевіряти лінії. Однак пам’ятайте, що, найімовірніше, така послуга буде платною.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки разів на день можна заряджати смартфон, щоб він прослужив максимально довго. Експерти розповіли, як краще не робити, щоб не "вбити" батарею телефона.