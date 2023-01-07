Хоробрі захисники: що означає ім’я Олександра та Олександри, і коли вони святкують іменини
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Зазвичай Олександри незалежно від статі дуже наполегливі та цілеспрямовані
Олександр — одне з найпоширеніших імен в Україні та світі, при цьому часто зустрічається і його парна жіноча версія Олександра. Напевно, кожен має знайомого з таким ім’ям.
Тому "Телеграф" вирішив розповісти про значення імені, якого числа Олександри відзначають День ангела та які риси характеру їм зазвичай властиві.
Значення імені Олександр та Олександра
Ім’я походить з грецької мови і означає "хоробрий захисник" — це відображається на характері як чоловіків, так і жінок. Зазвичай Олександри надійні, цілеспрямовані, наполегливі та впевнені у собі.
Це ім’я було поширене за всіх часів і в Україні входить до топ-5 найпоширеніших серед чоловіків (але часто зустрічається серед жінок). За кордоном часто зустрічаються форми імені Алекс, Алік, Алек, Ася, українці використовують форми Сашко, Олесь, Лесь, а росіяни Саша, Шура. У мусульманських країнах зустрічається форма імені "Іскандер".
В історію увійшли семеро пап римських і один антипапа з ім’ям Олександр, також його носили грузинські царі, російські імператори, шотландські королі.
Найвідоміші носії імені це Олександр Македонський та Олександр Невський. В Україні також був відомий педагог Олександр Рубець, письменник Олександр Олесь.
Є сучасні відомі носії імені Олександра в Україні — це солістка KAZKA Олександра Зарицька, ведуча Олександра Кучеренко, співачка Олександра Кольцова.
Коли День ангела Олександра та Олександри?
У жінок на ім’я Олександра головні іменини це день пам’яті мучениці Олександри Римської 23 квітня.
Також День ангела Олександри за православним календарем відзначають і в інші дні: 18 лютого, 14 березня, 22 березня, 2 квітня, 6 травня, 31 травня, 26 червня, 17 липня, 2 серпня, 30 вересня, 13 жовтня, 18 жовтня, 19 листопада, 23 грудня
У чоловіків на ім’я Олександр головний День ангела за церковним календарем — 12 вересня, у день перенесення мощів Олександра Невського.
Загалом у році понад сотню днів іменин Олександра. Перерахуємо по місяцях, коли Олександр святкує День ангела за церковним календарем:
- 8, 10, 14, 17, 31 січня;
- 7, 17, 19, 20, 21 лютого;
- 6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 березня;
- 9, 23, 27, 28, 30 квітня;
- 3, 4, 24, 26, 27, 29 травня;
- 1, 2, 5, 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 червня;
- 6, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23 липня;
- 2, 7, 11, 14, 24, 25, 27, 29 серпня;
- 3, 4, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 26 вересня;
- 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 25, 30 жовтня;
- 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 листопада;
- 2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 30 грудня.
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