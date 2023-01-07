Хоробрі захисники: що означає ім’я Олександра та Олександри, і коли вони святкують іменини

Зазвичай Олександри незалежно від статі дуже наполегливі та цілеспрямовані

Олександр — одне з найпоширеніших імен в Україні та світі, при цьому часто зустрічається і його парна жіноча версія Олександра. Напевно, кожен має знайомого з таким ім’ям.

Тому "Телеграф" вирішив розповісти про значення імені, якого числа Олександри відзначають День ангела та які риси характеру їм зазвичай властиві.

Значення імені Олександр та Олександра

Ім’я походить з грецької мови і означає "хоробрий захисник" — це відображається на характері як чоловіків, так і жінок. Зазвичай Олександри надійні, цілеспрямовані, наполегливі та впевнені у собі.

Це ім’я було поширене за всіх часів і в Україні входить до топ-5 найпоширеніших серед чоловіків (але часто зустрічається серед жінок). За кордоном часто зустрічаються форми імені Алекс, Алік, Алек, Ася, українці використовують форми Сашко, Олесь, Лесь, а росіяни Саша, Шура. У мусульманських країнах зустрічається форма імені "Іскандер".

В історію увійшли семеро пап римських і один антипапа з ім’ям Олександр, також його носили грузинські царі, російські імператори, шотландські королі.

Найвідоміші носії імені це Олександр Македонський та Олександр Невський. В Україні також був відомий педагог Олександр Рубець, письменник Олександр Олесь.

Є сучасні відомі носії імені Олександра в Україні — це солістка KAZKA Олександра Зарицька, ведуча Олександра Кучеренко, співачка Олександра Кольцова.

Коли День ангела Олександра та Олександри?

У жінок на ім’я Олександра головні іменини це день пам’яті мучениці Олександри Римської 23 квітня.

Також День ангела Олександри за православним календарем відзначають і в інші дні: 18 лютого, 14 березня, 22 березня, 2 квітня, 6 травня, 31 травня, 26 червня, 17 липня, 2 серпня, 30 вересня, 13 жовтня, 18 жовтня, 19 листопада, 23 грудня

У чоловіків на ім’я Олександр головний День ангела за церковним календарем — 12 вересня, у день перенесення мощів Олександра Невського.

Загалом у році понад сотню днів іменин Олександра. Перерахуємо по місяцях, коли Олександр святкує День ангела за церковним календарем:

8, 10, 14, 17, 31 січня;

7, 17, 19, 20, 21 лютого;

6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 березня;

9, 23, 27, 28, 30 квітня;

3, 4, 24, 26, 27, 29 травня;

1, 2, 5, 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 червня;

6, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23 липня;

2, 7, 11, 14, 24, 25, 27, 29 серпня;

3, 4, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 26 вересня;

3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 25, 30 жовтня;

2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 листопада;

2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 30 грудня.

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