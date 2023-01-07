З Днем ангела Олександра та Олександри! Найкращі вітання на іменини

Не забудьте привітати Сашу з іменинами

Важко знайти людину, яка не мала б хоч одного знайомого чоловіка на ім’я Олександр чи жінки Олександри, — і всіх їх варто не забувати вітати з Днем ангела.

Як відомо, Олександри незалежно від статі дуже морально сильні люди, мають багато друзів і з усіма легко знаходять контакт, вони цінують увагу до себе, тому ніколи не буде зайвим привітати їх зі святами.

До речі, раніше ми розповідали докладно про значення імені Олександри та Олександра, і коли вони святкують усі Дні ангела у році:

Тепер "Телеграф" приготував різні привітання для чоловіків і жінок на День ангела Олександра.

Короткі вітання та листівки для жінок з Днем ангела Олександри

Олександра, вітаю Вас із Днем Ангела! Нехай сонечко Вам усміхається, щоб цвіла в житті весна, нехай удача нехай від Вас не відвертається, щоб Ви весела та щаслива була!

Саша, в день Ангела бажаю кохання, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І нехай тебе завжди оберігає Бог!

Благ тобі, Сашуне, земних і багато щастя. Хай зберігає Всевишній від негоди! У День ангела – здоров’я на сторіччя. Нехай відступить темрява і буде світло!

Короткі вітання та листівки для чоловіків із Днем ангела Олександра

Олександре, зі святом тебе! Нехай сьогодні в тебе буде чудовий настрій, багато радості та щирих усмішок. Вір у успіх! Щастя, достатку та кохання.

Сашко, вітаю із Днем Ангела. Нехай ангел супроводжує тебе завжди, оберігає від усього злого та заохочує на добрі справи.

З Днем ангела Олександра! Бажаю тобі здоров’я, удачі, терпіння та благополуччя. Щоб тобі завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав речі, які суворо заборонено дарувати та приймати у подарунок, щоб не прикликати негатив у своє життя.