С Днем ангела Александра и Александры! Лучшие поздравления на именины

Не забудьте поздравить Сашу с именинами

Трудно найти человека, у которого не было бы хоть одного знакомого мужчины по имени Александр или женщины Александры, — и всех их стоит не забывать поздравлять с Днем ангела.

Как известно, Александры вне зависимости от пола очень морально сильные люди, имеют много друзей и со всеми легко находят контакт, — они ценят внимание к себе, потому никогда не будет лишним поздравить их с праздниками.

Кстати, ранее мы рассказывали подробно про значение имени Александров и Александр, и когда они празднуют все Дни ангела в году:

Теперь же "Телеграф" приготовил различные поздравления для мужчин и женщин на День ангела Александра.

Короткие поздравления и открытки для женщин с Днем ангела Александры

Александра, поздравляю Вас с Днем Ангела! Пусть солнышко Вам улыбается, чтобы цвела в жизни весна, пусть удача пусть от Вас не отворачивается, чтобы Вы веселая и счастливая была!

Саша, в день Ангела желаю любви, вдохновения, счастья светлого, здоровья. И пусть тебя всегда оберегает Бог!

Благ тебе, Сашуня, земных и много счастья. Да хранит Всевышний от непогоды! В День ангела – здоровья на столетие. Пусть отступит тьма и будет свет!

Короткие поздравления и открытки для мужчин с Днем ангела Александра

Александр, с праздником тебя! Пусть сегодня у тебя будет отличное настроение, много радости и искренних улыбок. Верь в успех! Счастья, достатка и любви.

Сашко, с Днем Ангела! Пусть ангел сопровождает тебя всегда, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела.

Саша, поздравляю с Днем ангела. Желаю тебе здоровья, удачи, терпения и благополучия. Чтобы тебе всегда помогал твой Ангел, а жизнь была гармоничной и счастливой.

Напомним, ранее "Телеграф" называл вещи, которые строго запрещено дарить и принимать в подарок, чтобы не привлечь негатив в свою жизнь.