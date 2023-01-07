Всього один найпростіший засіб, і покритий іржею чайник стане, як новий: ви будете в шоці

Допоможе засіб, який точно є у кожному будинку

Від іржі на металевому чайнику не застрахований ніхто, адже вона може з’явитися через низьку якість матеріалу або надто довгий термін служби посуду. Однак це ще не привід бігти за купою хімії до магазину або за новим чайником. Все можна відмити та ще й за допомогою підручних засобів.

Як повідомляє портал "Смачно+", іржі потрібно позбавлятися моментально, адже пити воду з такого посуду небезпечно. І як це зробити з найбільшою безпекою для свого здоров’я, а також без шкоди гаманцю — читайте далі.

Чим відмити іржавий чайник

Жодних хімікатів — тільки натуральні продукти, а точніше продукт. І швидше за все, він є у кожному будинку. Вам знадобиться лише капустяний розсіл. Процідіть рідину, налийте її в чайник, увімкніть і все це прокип’ятіть.

Пластівці іржі відійдуть від елементів самі собою через кислоти, які містяться в розсолі. Потім чайник добре вимийте чистою водою і витріть насухо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити носик чайника для заварювання від нальоту. Є один секрет.