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Як за допомогою соди врятувати підошву, що тріснула: цікавий лайфхак

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Тріснута підошва - ще не привід викидати улюблену пару взуття Новина оновлена 07 січня 2023, 11:07
Тріснута підошва - ще не привід викидати улюблену пару взуття. Фото pexels.com

Завдяки такому трюку взуття можна буде носити ще кілька місяців

Зіпсоване взуття — це завжди проблема. Бо якщо улюблена пара раптово порвалася чи на ній тріснула підошва, скоріше всього, доведеться йти за новою… Але — тільки якщо ви не знаєте про дивовижні властивості соди. За допомогою цього побутового засобу, який знайдеться на кожній кухні, можна не тільки прибрати неприємний запах у холодильнику, позбутися конденсату на вікнах і "прогнати" плісняву, а й врятувати взуття.

Щоправда, нам також знадобиться суперклей. Простим лайфхаком, як за допомогою цих двох інгредієнтів самостійно відремонтувати тріснуту підошву, ділиться Ukr.Media.

Як полагодити тріснуту підошву взуття за допомогою соди

  1. Найперше: взуття має бути повністю сухим.
  2. Протріть місце склеювання рідиною для зняття лаку чи якимось іншим знежирювачем.
  3. Після того як підошва підсохне, посипте місце стику содою, додайте суперклей і міцно притисніть.
  4. Потримайте місце склеювання кілька хвилин, аби все добре зафіксувалося.

Такої склейки має вистачити, аби проносити взуття ще 3-4 місяці. Єдине, на що варто звернути увагу — в дощову погоду краще взути щось інше.

Раніше ми розповідали, як зробити взуття менш слизьким. Ці бюджетні домашні методи дозволять вам перестати боятися впасти на льоду.

Теги:
#Порада #Підошва #Лайфхак #Взуття