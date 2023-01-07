Як за допомогою соди врятувати підошву, що тріснула: цікавий лайфхак

Завдяки такому трюку взуття можна буде носити ще кілька місяців

Зіпсоване взуття — це завжди проблема. Бо якщо улюблена пара раптово порвалася чи на ній тріснула підошва, скоріше всього, доведеться йти за новою… Але — тільки якщо ви не знаєте про дивовижні властивості соди. За допомогою цього побутового засобу, який знайдеться на кожній кухні, можна не тільки прибрати неприємний запах у холодильнику, позбутися конденсату на вікнах і "прогнати" плісняву, а й врятувати взуття.

Щоправда, нам також знадобиться суперклей. Простим лайфхаком, як за допомогою цих двох інгредієнтів самостійно відремонтувати тріснуту підошву, ділиться Ukr.Media.

Як полагодити тріснуту підошву взуття за допомогою соди

Найперше: взуття має бути повністю сухим. Протріть місце склеювання рідиною для зняття лаку чи якимось іншим знежирювачем. Після того як підошва підсохне, посипте місце стику содою, додайте суперклей і міцно притисніть. Потримайте місце склеювання кілька хвилин, аби все добре зафіксувалося.

Такої склейки має вистачити, аби проносити взуття ще 3-4 місяці. Єдине, на що варто звернути увагу — в дощову погоду краще взути щось інше.

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