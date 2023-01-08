Гострий суп і правильне дихання: топ-10 незвичних способів зігрітися на вулиці в мороз

Прості лайфхаки допоможуть уберегтися від непотрібного переохолодження та імовірного обмороження кінцівок

Україну накривають нетривалі, але вельми відчутні морози. Для нинішньої досить теплої зими такий контраст буде разючим, тож організм може відреагувати на зміну температур вельми непередбачувано. Як під час сильних холодів правильно вдягатися, ми вже розповідало. Зараз же підкинемо кілька порад, як можна убезпечити себе в мороз за допомогою простих, але вельми дієвих лайхфаків.

Детальніше повідомляє видання "Сегодня". Деякі із рекомендацій можуть здатися незвичними, але вони справді допомагають зберегти тепло і не замерзнути під час прогулянки зимовими вулицями в серйозний "мінус".

Пийте імбирний чай

Корінь імбиру має зігрівальну дію, адже впливає на покращення кровообігу та підвищення загальної температури тілу. Обирати такий напій у холодну пору року — кращий варіант для "підігріву" організму.

"Так" жирній їжі

Якщо плануєте довго знаходитися на вулиці під час морозів, вживайте в їжу продукти, які будуть довго перетравлюватися. Це не означає, що треба переїдати: надайте перевагу горішкам, авокадо, збільшуйте кількість олій в стравах тощо.

Звертайте увагу на дихання

Щоб допомогти крові краще циркулювати, слід правильно дихати. Якщо відчуваєте, що починаєте замерзати, спробуйте затримати дихання на 20-30 секунд, а потім повільно видихнути. У крові накопичиться більше вуглекислоти, яка підніме температуру тіла.

Тримайте кінцівки у теплі

Одягатися у морози тепліше — банальний, але діючий спосіб не отримати обмороження. Саме тому в хід краще пускати шапку, теплі шкарпетки і рукавички. Не зайвим стане і затишний шарф.

"Озбройтеся" олівцем

Тепер трохи дивних лайфхаків. Якщо відчуваєте, що руки сильно мерзнуть, візьміть олівець та розітріть його між долонями. Тиск на певні біологічно активні точки, які є на долонях, допоможуть швидко розігнати кров у кінцівках.

Спробуйте гострий суп

Гострі приправи, особливо перець чилі, пришвидшують обмін речовин в організмі. Це відбувається за рахунок речовини капсаїцин, який допоможе вам виробляти більше тепла. Але якщо ви маєте проблеми шлунку, то таким способом краще не зловживати.

Не говоріть на морозі

Коли ми розмовляємо, то втрачаємо велику частку тепла. У морози це найбільш відчутно. Кращим варіантом для похолодання буде згадати про носіння маски або хоча б теплого шарфа, який можна намотати на обличчя. Але не намагайтеся багато говорити із таким захистом — якщо він промокне, то повітря, яке ви вдихатимете, здаватиметься ще більш крижаним.

Візьміть гірчичники

Перцеві пластири або сухі гірчичники, покладені у шкарпетки, допомагають зігріватися протягом багатьох годин. При цьому варто зберігати ноги сухими, інакше ефекту від медзасобів не буде.

Менше нервуйте

Дивна порада для людей, які живуть під час війни, але вона справді дієва. Справа в тому, що стресуючи, наш організм дозволяє крові відливати від кінцівок. Це, звісно ж, відчувається під час холодів, адже кінцівки одразу починають серйозно мерзнути. Якщо вам не вдається покращити емоційний фон, спробуйте тренувати організм інакше: ненадовго напружуйте м'язи, а потім різко розслабляйте їх. Це треба повторювати кілька разів, допоки кровообіг не покращиться.

Готуйтеся до виходу на вулицю

Покласти рукавички та шапку на батарею — менше, що ви можете зробити перед прогулянкою. Також не зайвим буде взяти із собою термос із теплим напоєм (наприклад, із уже згаданим імбирним чаєм).

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