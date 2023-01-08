Всього один копійчаний засіб дасть пластиковому підвіконню "друге життя": буде біліший за сніг

Не поспішайте замінювати пожовклі підвіконня — є відмінний засіб

Дуже рідко підвіконня у квартирах не заставлені якимись вазонами, коробочками чи іграшками. На них осідає пил, капає вода, якщо це дитяча зона — відповідно на вікнах можуть бути сліди олівців або маркерів. Навіть якщо вони і порожні, то все одно біле пластикове підвіконня з часом набуває жовтого відтінку, що псує зовнішній вигляд усієї квартири. Як повернути йому білизну — читайте далі.

Виявляється, це можна зробити без його заміни та навіть без хімії, пише портал "Смачно+". Завдяки народним методам можна повернути підвіконням первозданний вигляд і при цьому не зіпсувати собі шкіру рук.

Чим відмити пластикове підвіконня до білизни

Вам знадобиться крейда та зубний порошок. Вони не обпалять шкіру ваших рук, і до того ж від них практично немає ніякого запаху. Якщо у вас є діти або домашні вихованці — цей спосіб точно варто взяти на озброєння.

Розчиніть у невеликій кількості води столову ложку одного з цих засобів та нанесіть на поверхню. Зачекайте, доки все висохне, а потім потріть губкою або ганчіркою. Дрібні частинки не подряпають матеріал, але завдання буде виконане на ура.

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