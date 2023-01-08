Усього дві таблетки цього засобу позбавлять праску від нагару: просто протріть

Пропонуємо два способи, які ви зможете повторити самостійно

Яким би ретельним не був догляд за праскою, згодом усередині приладу утворюється накип, а на поверхні – нагар. Розглянемо найефективніші способи очищення праски в домашніх умовах.

Провести чищення цього помічника можна легко і без премудростей, пише cpykami. Нам знадобиться лише пару таблеток парацетамолу, або таблеток для посудомийної машинки.

Як почистити нагар на прасці

Розігріваємо праску до максимальної потужності. Беремо таблетку парацетамолу та протираємо ним нагар на прасці. Він розм’якшиться, і його можна буде легко прибрати за допомогою ганчірки. Те саме можна зробити і за допомогою таблеток для посудомийної машини. Тільки після цих маніпуляцій варто провітрити приміщення, оскільки запах парацетамолу буде сильний. Від таблеток для посудомийки – менше.

Раніше "Телеграф" писав, як погладити одяг після прання без використання праски.