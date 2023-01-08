Навіть найбрудніші і засалені рушники будуть як нові, якщо замочити їх у цій суміші

Потрібна порада будь-якій господині

Майже у кожного є такі кухонні рушники, плями на яких не випираються в машині навіть з найдорожчим порошком.

Щоб ефективно видалити жовті плями і повернути засмальцьованим рушникам ідеальний вигляд, варто використати спосіб із двома копійчаними інгредієнтами – сіллю та будь-яким дешевим відбілювачем. Про це пише cpykami.

Як випрати засалені рушники

Кладемо брудні рушники у таз. Насипаємо 2 ст. л. солі та 2-3 ст. л. будь-якого, навіть найдешевшого відбілювача. Заливаємо окропом, щоб вода повністю покрила рушники. Залишаємо до повного охолодження. Потім зливаємо воду, відправляємо рушники в машинку на звичайне прання, висушуємо і гладимо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати вологість у шафці з рушниками та надати їм аромату.