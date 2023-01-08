Навіть найбрудніші і засалені рушники будуть як нові, якщо замочити їх у цій суміші
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Потрібна порада будь-якій господині
Майже у кожного є такі кухонні рушники, плями на яких не випираються в машині навіть з найдорожчим порошком.
Щоб ефективно видалити жовті плями і повернути засмальцьованим рушникам ідеальний вигляд, варто використати спосіб із двома копійчаними інгредієнтами – сіллю та будь-яким дешевим відбілювачем. Про це пише cpykami.
Як випрати засалені рушники
Кладемо брудні рушники у таз. Насипаємо 2 ст. л. солі та 2-3 ст. л. будь-якого, навіть найдешевшого відбілювача. Заливаємо окропом, щоб вода повністю покрила рушники. Залишаємо до повного охолодження. Потім зливаємо воду, відправляємо рушники в машинку на звичайне прання, висушуємо і гладимо.
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