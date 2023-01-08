Що покласти в шафу і комод, щоб одяг мав приємний аромат: бабусин лайфхак працює 20 років

Цей трюк прибере неприємний запах меблів, де зберігаються речі

Неприємний запах у будинку може з’являтися не тільки у ванній, а й у спальні. Особливо страждають наші речі, якщо зберігаються у старих меблях. Однак простий трюк забезпечить приємний аромат вашому одягу без покупки ароматизаторів та саше.

Лише спробуйте покласти в шафу або комод брусок мила. Цим лайфхаком користувалися наші бабусі, пише Express. Так ви зможете зберігати одяг, щоб він довше пахнув свіжістю. Цікаво, що такий натуральний ароматизатор прослужить вам 15-20 років.

Що потрібно зробити, щоб одяг у шафі приємно пахнув: лише візьміть брусок ароматного мила, наприклад, лавандового, і помістіть у кутку полиці разом з одягом або постільною білизною. Речі просочаться чудовим ароматом. Важливий момент: брусок мила має бути загорнутий у папір, а не в пластик. Якщо не вдалося знайти таке, то дістаньте мило з пластикової упаковки і загорніть його в коричневий папір, перш ніж прибрати до гардеробу.

Ще один бонус цього лайфхака в тому, що мило чудово відлякує шкідників.

Зазначимо, що мило не псуватиметься дуже довго, але слідкуйте, щоб воно не розм’якло (таке може виникнути в приміщеннях з підвищеною вологістю).

Раніше "Телеграф" розповідав, як подолати запах затхлості в будинку.