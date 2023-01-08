Забудьте про жир і липкий наліт на кухонному кахлі: як почистити плитку без "хімії"

Щоб вимити плитку, не знадобляться дороговартісні засоби

Після приготування жирної їжі на плитці кухні обов’язково з’являються плями. Якщо їх не протерти відразу ж, згодом виникає проблема з застиглими забрудненнями, які навіть з засобом для чищення дуже складно вивести.

На щастя, є один перевірений спосіб відчистити кахель від жиру. Як пише belnovosti, завдяки йому вирішити завдання брудної кахлі буде простіше простого.

Як відчистити кахель від жирних плям

Змочіть поверхню теплою водою, потім за допомогою жорсткої сторони губки для миття посуду нанесіть на кахель гірчичний порошок. Якщо цього засобу під рукою не виявилося, використовуйте звичайну харчову соду. Через 10-15 хвилин закінчуємо почате, використовуючи м’яку металеву сітку, призначену для миття посуду.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати іржаві плями на керамічній плитці.