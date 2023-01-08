Швидко відокремити жовток від білка допоможе… часник: несподіваний трюк (відео)

Забрати жовток ви зможете просто голими руками

Ми звикли чистити або різати продукти стандартними способами, але якщо трохи відійти від звичок, можна впоратися з тим самим свіжим сирим яйцем набагато швидше. Для приготування різної випічки часто потрібно окремо білок або жовток. Не обов’язково болісно намагатися розділити їх між собою, переливаючи з однієї половини шкаралупи в іншу.

Лайфхак, який допоможе швидко та легко відокремити жовток і білок один від одного, публікує видання Mirror. Звучить дивно, але для цього вам знадобиться часник. Виявляється, з його допомогою розкласти яйце на складові вкрай просто.

Отже, щоб без зайвого клопоту витягнути жовток із сирої білкової маси, проробіть елементарну маніпуляцію. Перед тим, як приступити до яйця, потріть пальці об очищений часник. Потім візьміть пальцями жовток і витягніть. Ймовірно, через часник жовток буквально липне до рук і не рветься.

Побачити, як працює цей трюк, можна в ролику одного з користувачів ТікТок, який набрав тисячі переглядів та чимало позитивних відгуків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що блогерка показала незвичайний спосіб чищення граната та відокремлення зерен від шкірки.