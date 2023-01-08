Подарунок Божий: що означає ім’я Іван, і коли він відзначає іменини

Івани відомі як люди чуйні, неспішні та сімейні

Ім’я Іван входить до списку найпоширеніших як в Україні, так і в усьому світі.

"Телеграф" розібрався, яким є походження імені Іван, що воно означає, який характер зазвичай мають чоловіки з таким ім’ям, і коли Івани святкують День ангела.

Значення імені Іван

Ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке має безліч похідних. Імена Іван, Джон, Іоанн, Ганс, Йоганн, Хуан, Жуан, Жан, Ян, Джованні, Янош — всі вони мають одне походження.

Перекладається воно як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Вважається, що Івани з самого дитинства ростуть дуже чуйними, добрими та щирими, а виростають доброчесними та спокійними, відрізняються неспішними та зваженими вчинками. Часто Івани стають зразковими сім’янинами.

Ім’я Іван чи Ваня особливо популярне у росії, — таких було безліч князів, царів, імператорів.

Але це ім’я також в топі українських імен, при цьому вживаються такі форми імені як Іванко, Івасик, Івась.

Коли День ангела Івана?

Мабуть, головні іменини Іван святкує у дні пам’яті Іоанна Хрестителя 20 січня та 6 жовтня.

Також наводимо всі дати за місяцями, коли іменини Івана відзначають за православним церковним календарем:

2, 11, 20, 28, 30 січня;

3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 23 лютого;

6, 8, 9, 11, 18, 22, 24, 29 березня;

3, 9, 11, 12, 21, 24, 25, 27 квітня;

1, 2, 7, 10, 12, 19, 20, 21, 25, 27 травня;

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 20, 23, 25 червня;

2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 25, 31 липня;

3, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 31 серпня;

7, 11, 12, 15, 16, 20, 27, 28 вересня;

3, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 25, 28 жовтня;

1, 3, 4, 10, 11, 14, 17, 22, 25, 26, 30 листопада;

2, 3, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 30 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами категорично не рекомендується стригти собі самостійно волосся.