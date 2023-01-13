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З іменинами, Іване! Короткі вітання та листівки на День ангела

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Івана на будь-який смак
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Івана на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Ваню з іменинами

Ім’я Іван широко поширене як в Україні, так і в усьому світі, — і, напевно, у кожного є хоч один знайомий Ваня. Раніше ми розповіли, що означає це ім’я, і коли Івани святкують іменини протягом року. Тепер же "Телеграф" зібрав добірку чудових поздоровлень на День ангела Івана.

Короткі привітання з Днем ангела Івана

  • Ваня, з Днем Ангела. Нехай твій охоронець супроводжує тебе завжди, оберігає від усього злого та заохочує на добрі справи.
  • Іване, вітаю з Днем ангела! Нехай все погане оминає, а в житті залишаться тільки радість, щастя та здоров’я.
  • Іванко, зі святом! Нехай сьогодні в тебе буде чудовий настрій, багато радості та щирих усмішок. Вір у успіх! Щастя, достатку та кохання!
  • З Днем Ангела, Іване! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм покровителем! Щоб він тобі в усьому допомагав, а ти не змушував його червоніти за себе!
  • У це особливе свято хочеться побажати зустрічати на шляху тільки справжні цінності! Кохання, здоров’я, порозуміння тобі, Іване!
  • Іванко, у День ангела бажаю душевної краси, терпіння, розуміння, виконання мрій, теплих обіймів рідних та близьких. А з ангелом своїм дружи всім чистим серцем і вір у диво з ним!
  • Радості та світла, любові та тепла бажаємо тобі, Іване, у день твоїх іменин! Іди по життю з юним серцем, відкривай нові горизонти! Нехай поряд будуть ті, кого ти любиш!

Листівки для привітання на День ангела Івана

Вітання з Днем ангела Івана українською
Листівки на День ангела Івана українською
Іменини Івана привітання українською
Листівки з Днем ангела Івана українською
Привітання з іменинами Івана українською
Вітання з Днем ангела Івана українською
Вітання з іменинами Івана українською
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З Днем ангела Івана листівки українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами не можна стукати по столу.

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