З іменинами, Іване! Короткі вітання та листівки на День ангела

Не забудьте привітати Ваню з іменинами

Ім’я Іван широко поширене як в Україні, так і в усьому світі, — і, напевно, у кожного є хоч один знайомий Ваня. Раніше ми розповіли, що означає це ім’я, і коли Івани святкують іменини протягом року. Тепер же "Телеграф" зібрав добірку чудових поздоровлень на День ангела Івана.

Короткі привітання з Днем ангела Івана

Ваня, з Днем Ангела. Нехай твій охоронець супроводжує тебе завжди, оберігає від усього злого та заохочує на добрі справи.

Іване, вітаю з Днем ангела! Нехай все погане оминає, а в житті залишаться тільки радість, щастя та здоров’я.

Іванко, зі святом! Нехай сьогодні в тебе буде чудовий настрій, багато радості та щирих усмішок. Вір у успіх! Щастя, достатку та кохання!

З Днем Ангела, Іване! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм покровителем! Щоб він тобі в усьому допомагав, а ти не змушував його червоніти за себе!

У це особливе свято хочеться побажати зустрічати на шляху тільки справжні цінності! Кохання, здоров’я, порозуміння тобі, Іване!

Іванко, у День ангела бажаю душевної краси, терпіння, розуміння, виконання мрій, теплих обіймів рідних та близьких. А з ангелом своїм дружи всім чистим серцем і вір у диво з ним!

Радості та світла, любові та тепла бажаємо тобі, Іване, у день твоїх іменин! Іди по життю з юним серцем, відкривай нові горизонти! Нехай поряд будуть ті, кого ти любиш!

Листівки для привітання на День ангела Івана

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами не можна стукати по столу.