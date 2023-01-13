С именинами, Иван! Короткие поздравления и открытки на День ангела

Не забудьте поздравить Ваню с именинами

Имя Иван широко распространено как в Украине, так и всем мире, — и наверняка у каждого есть хоть один знакомый Ваня. Ранее мы рассказали, что значит это имя и когда Иваны празднуют именины в течение года. Теперь же "Телеграф" собрал подборку отличных поздравлений на День ангела Ивана.

Короткие поздравления с Днем ангела Ивана

Ваня, с Днем Ангела. Пусть твой хранитель сопровождает тебя всегда, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела.

Иван, поздравляю с Днем ангела! Пусть все плохое обходит, а в жизни останутся только радость, счастье и здоровье.

Иванко, с праздником! Пусть сегодня у тебя будет отличное настроение, много радости и искренних улыбок. Верь в успех! Счастья, изобилия и любви!

С Днем Ангела, Иван! Желаю всегда находить общий язык со своим покровителем! Чтобы он тебе во всем помогал, а ты не заставлял его краснеть за себя!

В этот особый праздник хочется пожелать встречать на пути только настоящие ценности! Любовь, здоровье, взаимопонимание тебе, Иван!

Ванюша, в День ангела желаю душевной красоты, терпения, понимания, исполнения мечтаний, теплых объятий родных и близких. А с ангелом своим дружи всем чистым сердцем и верь в чудо с ним!

Радости и света, любви и тепла желаем тебе, Иван, в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

Открытки для поздравления на День ангела Ивана

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам нельзя стучать по столу.