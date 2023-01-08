Подарок Божий: что значит имя Иван, и когда он отмечает именины

Иваны известны как люди чуткие, неспешные и семейные

Имя Иван входит в список самых распространенных как в Украине, так и во всем мире.

"Телеграф" разобрался, каково происхождение имени Иван, что оно значит, какой характер обычно имеют мужчины с таким именем, и когда Иваны празднуют День ангела.

Значение имени Иван

Имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое имеет множество производных. Имена Иван, Джон, Иоанн, Ганс, Йоганн, Хуан, Жуан, Жан, Ян, Джованни, Янош, — все они имеют одно происхождение.

Переводится оно как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Считается, что Иваны с самого детства растут очень чуткими, добрыми и искренними, а вырастают добропорядочными и спокойными, отличаются неспешными и взвешенными поступками. Часто Иваны становятся образцовыми семьянинами.

Имя Иван или Ваня особо популярно в россии, — таких было множество князей, царей, императоров.

Но также это имя в топе украинских имен, при этом употребляются такие формы имени как Иванко, Ивасик, Ивась.

Когда День ангела Ивана?

Пожалуй, главные именины Иван празднует в дни памяти Иоанна Крестителя 20 января и 6 октября.

Также приводим все даты по месяцам, когда именины Ивана отмечают по православному церковному календарю:

2, 11, 20, 28, 30 января;

3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 23 февраля;

6, 8, 9, 11, 18, 22, 24, 29 марта;

3, 9, 11, 12, 21, 24, 25, 27 апреля;

1, 2, 7, 10, 12, 19, 20, 21, 25, 27 мая;

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 20, 23, 25 июня;

2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 25, 31 июля;

3, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 31 августа;

7, 11, 12, 15, 16, 20, 27, 28 сентября;

3, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 25, 28 октября;

1, 3, 4, 10, 11, 14, 17, 22, 25, 26, 30 ноября;

2, 3, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 30 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам категорически не рекомендуется стричь себе самостоятельно волосы.