Ми все життя робимо це неправильно: чому пельмені не можна кидати у кип’яток

Кидати щойно дістані з морозилки напівфабрикати у киплячу воду не можна: такий спосіб приготування — не більше, ніж міф

Здавалося б, зварити пельмені – найпростіший варіант швидко приготувати собі попоїсти. Набрав води у каструлю, поставив її кип’ятитися, дістав пельмені з морозилки і в слушний момент просто закинув їх у воду, що вже закипіла…

Але ні — це неправильний варіант. Бо так ваша вечеря, скоріше всього, розлізеться по всій каструлі, а смакувати доведеться окремо тістом і окремо м’ясом. Як насправді потрібно варити морожені пельмені і чому кидати їх в окріп не варто, розповідає FoodOboz.

Чому пельмені не можна варити в окропі

Причина криється у різниці температур. При зануренні в киплячу воду крижані пельмені починають швидко розширюватися. Заморожені напівфабрикати відносно сухі та непластичні, тож при розширенні вони починають лопатися і в результаті просто розвалюються.

Як варити пельмені, щоб вони не злипались і не розварювались

Для того, щоб уникнути таких неприємних наслідків, кидати пельмені треба не в окріп, а просто в гарячу воду. Так сухі напівфабрикати зможуть триматися купи.

Утім, буває всяке і якщо пельмені вже опинилися у кип’ятку, просто долийте в каструлю склянку холодної води. Такий лайфхак допоможе швидко стабілізувати температуру і пельмені збережуть свою форму й структуру.

Є ще один цікавий лайфхак, який допоможе зварити смачні пельмені: перед тим, як почати їх готувати, пельмені варто замочити у воді на декілька хвилин. Таким чином тісто вберу певну кількість води і при варінні пельмені уже 100% не лопнуть.

Раніше ми розповідали, який секретний інгредієнт додають у фарш для пельменів для неймовірної соковитості. Приготувавши таку страву лише раз, іншими рецептами ви більше користуватися не захочете.