Як врятувати улюблену кофту від плям дезодоранту: засоби, які гарантовано вирішують проблему

Подібне мийне здатне впоратися також з плямами жиру, ягід та свіжої трави.

На жаль, від плям від антиперспіранта на улюбленій майці/футболці/кофти ніхто не застрахований. Щобільше, якщо правильно підійти до питання прання, можна вивести з одягу сліди і від дезодоранту, і від поту. Тому не поспішайте викидати речі, а також не біжіть до відділу побутової хімії. Все, що вам потрібно, є на вашій кухні.

Як зазначає портал prostoway, існує кілька підручних засобів, здатних повернути речам первозданний вигляд, і позбутися слідів від дезодоранту. І сьогодні ми поговоримо про кольоровий одяг.

Як позбутися плям дезодоранту на одязі

Перше – зверніть увагу на оцет. Забруднену ділянку змочіть оцтом та залиште засіб на ніч. Після чого випрати одяг руками з додаванням мийних засобів.

Друге – можна спробувати антисептик на спирті чи звичайну горілку. Однак перед тим як нанести засіб на одяг, перевірте, як воно діє на малопомітній ділянці, щоб річ не вигоріла.

І третє – можна приготувати суміш із 2 чайних ложок соди та кількох крапель засобу для миття посуду. Чистку кашку нанесіть на забруднене місце і залиште на кілька годин. Після цього виперіть річ "стандартним" способом.

Як повідомляв раніше "Телеграф", досвідчені господині також використовують оцет під час прання та в інших випадках. Цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам.