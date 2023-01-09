Чорні речі не втратять кольору: три лайфхаки, які має знати кожна господиня

Чорні речі можуть мати насичений колір дуже довго

Чорні речі, як і білі – завжди були класикою і ніколи не виходять з моди. Проте вони мають одну дуже неприємну особливість – буквально після декількох циклів прання чорна річ втрачає свій насичений колір і починає сіріти.

Щоб такого не сталося і чорний одяг довго мав "товарний вигляд", до процесу його прання слід підходити з обережністю. Про декілька хитрощів, які можуть стати вам у пригоді, розповідає Ukr.Media.

Обираємо правильний режим прання

Досвідчені господині завжди зупиняють свій вибір на делікатному режимі прання, оскільки він найбільш підходить для очищення чорної тканини. А от інші режими можуть сприяти зміні кольору.

Сіль

Не всі знають про те, що звичайна сіль дрібного помелу може виявитися дуже корисною при пранні чорних речей. Використовувати продукт просто: невелику кількість солі змішують з порошком. Ніяких додаткових дій при цьому не потрібно.

Оцет

Така методика допоможе як зберегти колір, так і повернути його. Для цього потрібно налити холодну воду у глибоку миску для прання й додати кілька ложок оцту. Замочуємо чорну річ у цій рідині й залишаємо на 15 хв. Після цього просто віджимаємо одяг від надлишку води і приступайте до звичайного прання.

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