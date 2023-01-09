Всього 20 хвилин — і пляма зникне: який дешевий засіб прибере сліди напоїв та їжі на килимі
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Пляму від вина або крему можна вивести з килима за лічені хвилини
У святковий сезон у будинку особливо часто з’являються плями. На килим проливається вино та інші напої, підлога брудниться шоколадом і бризками жиру від запеченої качки. Однак є можливість швидко і без зайвого клопоту вивести будь-яку пляму з килима за допомогою одного дешевого засобу, який, припускаємо, зберігається на вашій кухні.
Лайфхаком з видалення плям від їжі та напоїв на килимі ділиться видання Mirror. Один недорогий продукт здатний видалити забруднення лише за 20 хвилин. Йдеться про звичайний оцет, який досить часто використовується в прибиранні житла. Бонус у тому, що цей же інгредієнт добре усуває неприємні запахи.
Як позбутися плям від випивки та страв на килимі за допомогою оцту:
- Налийте оцет у пульверизатор.
- Розпорошіть на килим.
- Зачекайте, поки оцет висохне, потім повторіть процес, щоб запах повністю зник.
Крім того, ви також можете прибрати стійкі харчові плями з килимів, використовуючи лише два продукти – теплу воду та соду. Для цього потрібно виконати такий алгоритм:
- Змішайте інгредієнти та вилийте прямо на пляму від їжі.
- Залишіть на 20 хвилин. Промийте ділянку вологою губкою.
- За допомогою пилососа зберіть будь-які дрібні шматочки їжі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як оперативно вивести жирну пляму зі скатертини.