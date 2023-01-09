Геніальні ідеї використання фольги: 8 способів для різних випадків

За допомогою фольги можна вирішити чимало побутових проблем

Фольга — це універсальний матеріал, який можна використовувати для абсолютно різних цілей. Наприклад, за допомогою фольги та батарейки можна зробити яскравий ліхтарик. Однак найчастіше її застосовують на кухні — для приготування та зберігання різних страв і не тільки.

Про 8 цікавих способів використання фольги у побуті, розповідає інтернет-видання "Пошепки". Причому деякі варіанти вас точно здивують.

Основні властивості, які зумовлюють універсальність фольги

Термічна толерантність . Вона може витримувати високі температури, а також заморожування.

. Вона може витримувати високі температури, а також заморожування. Це провідник як тепла, так і електроенергії.

Алюмінієва фольга є гігієнічною .

. Вона не пропускає воду . Цей матеріал стійкий до води та вологи.

. Цей матеріал стійкий до води та вологи. Фольга нетоксична.

Вона стійка до корозії.

Як можна використовувати фольгу на кухні та в будинку

Ви можете вистелити фольгою деко, аби запобігти пригорянню їжі та полегшити прибирання після випічки страв у духовці. Використовуйте фольгу для захисту поверхонь під час приготування страв, які сильно забруднюють кухню. Наприклад, котлет або печінкового торта. Зробіть з фольги "кришку" для каструль з їжею в духовці, щоб запобігти розбризкуванню їжі. Загорніть у фольгу залишки їжі, щоб зберігати їх або взяти із собою в дорогу. Викладіть внутрішню поверхню відра для сміття листом фольги, аби полегшити прибирання. Використовуйте фольгу для очищення важких плям на каструлях і сковорідках. Достатньо сформувати з фольги кульку, яка легко відтиратиме бруд. Вистеліть фольгою внутрішню поверхню духовки, щоб запобігти прилипанню пролитої рідини. Те саме можна зробити і з варильною поверхнею. Тоді вам не доведеться щоразу її мити.

Раніше ми розповідали, як легко відмити ручки газової плити. З таким видом забруднення допоможе легко впоратися один копійчаний засіб, який знайдеться у кожному домі.