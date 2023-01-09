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Геніальні ідеї використання фольги: 8 способів для різних випадків

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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У цього матеріалу багато переваг і способів застосування у побуті
У цього матеріалу багато переваг і способів застосування у побуті. Фото pexels.com

За допомогою фольги можна вирішити чимало побутових проблем

Фольга — це універсальний матеріал, який можна використовувати для абсолютно різних цілей. Наприклад, за допомогою фольги та батарейки можна зробити яскравий ліхтарик. Однак найчастіше її застосовують на кухні — для приготування та зберігання різних страв і не тільки.

Про 8 цікавих способів використання фольги у побуті, розповідає інтернет-видання "Пошепки". Причому деякі варіанти вас точно здивують.

Основні властивості, які зумовлюють універсальність фольги

  • Термічна толерантність. Вона може витримувати високі температури, а також заморожування.
  • Це провідник як тепла, так і електроенергії.
  • Алюмінієва фольга є гігієнічною.
  • Вона не пропускає воду. Цей матеріал стійкий до води та вологи.
  • Фольга нетоксична.
  • Вона стійка до корозії.

Як можна використовувати фольгу на кухні та в будинку

  1. Ви можете вистелити фольгою деко, аби запобігти пригорянню їжі та полегшити прибирання після випічки страв у духовці.
  2. Використовуйте фольгу для захисту поверхонь під час приготування страв, які сильно забруднюють кухню. Наприклад, котлет або печінкового торта.
  3. Зробіть з фольги "кришку" для каструль з їжею в духовці, щоб запобігти розбризкуванню їжі.
  4. Загорніть у фольгу залишки їжі, щоб зберігати їх або взяти із собою в дорогу.
  5. Викладіть внутрішню поверхню відра для сміття листом фольги, аби полегшити прибирання.
  6. Використовуйте фольгу для очищення важких плям на каструлях і сковорідках. Достатньо сформувати з фольги кульку, яка легко відтиратиме бруд.
  7. Вистеліть фольгою внутрішню поверхню духовки, щоб запобігти прилипанню пролитої рідини.
  8. Те саме можна зробити і з варильною поверхнею. Тоді вам не доведеться щоразу її мити.

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